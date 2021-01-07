宏達電(2498)去年累計營收為58.06億元、年減42.03%，更是首度跌破百億元關卡，呈現連8年衰退。

宏達電去年12月營收回溫，單月營收為 6.15 億元，月增加10.68%、年增加1.02%，但單月營收仍寫同期次低；宏達電去年第四季營收為16億元，季增加4.37%、年減少11.8%；累計去年全年營收58.06億元，年減少42.03%，不僅首度跌破百億元關卡，更呈現連續8年的衰退。

宏達電董事長暨執行長王雪紅在年末聖誕愛無限音樂會中提到2021年的方向，她認為全球科技一直在進步，不論在VR、AR、AI、5G與Blockchain上，相信將會是未來最好的工作和溝通平台。

宏達電先前也搶在年節前推出首款真無線藍牙耳機HTC馬卡龍真無線藍牙耳機，搭載新一代藍牙5.0 晶片，具有高傳輸、低延遲及長距離覆蓋達10公尺的優勢，可與手機隨時保持同步，此外，凡於全台HTC銷售通路購買HTC U20 5G，即可獲得HTC馬卡龍真無線藍牙耳機－薄荷綠款，因活動大受好評將延長至1月底，盼藉此可以帶動手機銷售成績。

在VR領域上，宏達電與高雄市政府經發局合作，提供技術資源及銷售平台，持續培植擁有熱情及內容開發能力的人才，朝世界級團隊邁進，雙方在去年底成功輔導新創團隊作品，搶進高雄「KOSMOSPOTxVIVELAND奇點站」，更登上VIVEPORT全球VR平台，其中包含親子魔法遊戲、雙人射擊挑戰、故事豐富的冒險遊戲、結合文化教育的恐怖鬼屋遊戲，及第一人稱視角射擊反恐等內容，讓國內外民眾都能體驗到台灣自製創新VR內容的實力，建構最符合市場需求的商業銷售模式。

(時報資訊)