高端疫苗(6547)的COVID-19疫苗二期臨床正式啟動，力拚在5、6月完成，如果第2季順利獲得EUA通過，將建立300萬劑的產能，未來產能將漸放大至年產1000萬劑，希望能提供國人施打外，進一步能夠搶攻國外市場。

高端COVID-19二期臨床計畫收案3700人，找來全台共11間醫院共組臨床試驗執行團隊，目標3個月內完成收案，希望趕在5、6月完成，年中開始國內能夠自己生產疫苗，目標第二季提出緊急使用授權(EUA)申請上市，將優先供應國內優先族群施打。

高端COVID-19疫苗二期臨床找來台大醫院、台北榮總、三軍總醫院、萬芳醫院、北醫大附醫、林口長庚、部立桃園醫院、中國附醫、彰化基督教醫院、成大附醫、高醫大附醫，全台共11間醫院共組臨床試驗執行團隊，希望能在多個臨床試驗中心同步進行收案，縮短整體試驗執行時間。

高端COVID-19疫苗二期臨床試驗將確認中劑量在大規模的人體試驗中安全性和免疫生成性，計畫將採雙盲方式，疫苗組將收3000人、安慰劑對照組500人，並將確認生產的批次間一致性。第二期臨床試驗計劃將分為20至64歲以及65歲以上兩個年齡組，針對健康民眾以及控制良好的慢性病患進行施打。

高端指出，二期臨床試驗收案若不含藥品成本，整體費用上看8億元，日前辦理現增19.2億元，再加上政府補助金約4.7億元，COVID-19臨床試驗資金沒有問題。

(時報資訊)