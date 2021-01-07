測試大廠京元電(2449)受惠5G等晶片測試需求暢旺，降低測試機台產能轉換影響程度，2020年12月合併營收持續回升，使第四季營收僅小幅下滑，淡季表現有撐。累計全年合併營收年增達13.39％，以289.59億元順利改寫新高。

展望後市，由於已在主流趨勢的5G、人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、資料中心與車用市場提前成功卡位，京元電看好未來營運績效可穩健走揚。法人認為，受惠5G及WiFi 6、電源管理晶片等測試需求持續暢旺，看好京元電今年首季營運可望淡季不淡。

京元電公布去年12月自結合併營收23.69億元，月增1.56％、年減1.24％，仍創同期次高。第四季合併營收69.37億元，季減5.78％、年減2.94％，雖降至近1年半低點，仍創同期次高，淡季營運有撐。累計全年合併營收289.59億元、年增達13.39％，改寫歷史新高。

隨著華為禁令生效，京元電調整測試機台轉換給其他客戶，影響去年第四季營運動能略受影響。不過，受惠5G手機、WiFi 6、電源管理晶片及CMOS影像感測器等測試訂單需求持續強勁，使京元電去年第四季營收僅小幅衰退，表現符合預期。

京元電董事會日前通過2021年資本支出計畫，其中台灣資本支出達69.89億元，包括機器設備52.32億元、新建廠房及廠務設施17.57億元，加計蘇州京隆等子公司資本支出約23.9億元後，合計今年資本支出將達93.79億元，年增約10％。

因應市場測試需求暢旺，京元電今年兩岸均將持續擴產，其中苗栗竹南廠將在上半年完成擴產、銅鑼廠則預計年底前完成裝機。為因應後續成長需求，董事會亦通過擬以租地委建方式興建銅鑼廠三期廠房，預計投資6.39億元、於明年3月完工。

(時報資訊)