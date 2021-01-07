金管會公布外資進出最新統計，外資2020年12月持續回頭、淨匯入約45.14億美元（約新台幣1286億元），使第四季合計淨匯入達124.66億美元（約新台幣3542億元），創下2008年首季以來12年半單季最大量。累計淨匯入金額回升至2085.46億美元，為近8月高點。

受惠第四季大舉回頭填補，使外資去年全年雖淨匯出約50.54億美元（約新台幣1436億元）、為近10年來第3度出現淨匯出，但匯出幅度一舉由前三季的175.2億美元驟減達71.2％，除免於創下淨匯出新高紀錄、並一舉逃脫淨匯出前3高之列。

外資去年資金操作幅度波動加劇，1月淨匯入12.9億元，2～5月因疫情爆發而連續淨匯出達181.14億美元。隨著市場氣氛好轉、美國降息帶動資金行情，6～7月回頭淨匯入50.62億美元，但8～9月又淨匯出57.58億美元，10～11月則轉為淨匯入79.52億美元。

金管會統計，外資去年12月淨匯入45.14億美元，其中一班外資淨匯入約45.25億美元、陸資淨匯出約0.11億美元，帶動累計淨匯入金額回升至2085.46億美元。不過，累計去年外資仍淨匯出50.54億美元，其中一般外資淨匯出49.11億美元、陸資淨匯出約1.43億美元。

而外資去年12月持續回補台股，合計買超557.69億元，為全年第3高，其中對上市股票買超500.7億元、對上櫃股票買超56.99億元。累計第四季對台股買超達1476.66億元，為全年最高，其中對上市股票買超1309.11億元、對上櫃股票賣超167.55億元。

不過，累計外資去年合計仍賣超台股達5953.07億元，但賣超幅度降至近8月低點。其中，對上市股票賣超幅度降至6060.4億元，為近5月低點，對上櫃股票買超幅度則擴大至107.33億元，為全年最高點。

(時報資訊)