今起寒流報到，加上水氣偏多，全台陷入「冰凍番薯」狀態，務必做好保暖！中央氣象局發布低溫特報；氣象專家提出警告，這波寒流將比跨年那波更強；颱風論壇指出，今起至下周，不排除一連3波寒流，接力來襲！

氣象局不僅發低溫特報，也針對基隆、新北、台北、宜蘭4縣市發大雨特報，另外還有19縣市發強風特報，「又濕又冷風又大」，所有低溫元素全到齊，民眾千萬不可輕忽寒流威力。

7日起的這波寒流，由於挾帶水氣，降雨延伸至嘉義、台南等地，濕冷程度更甚跨年，體感相當不適；中低海拔山區有機會降雪，入冬以來最猛。

氣象局長鄭明典PO文，冷氣團今天凌晨已抵達北部海域的彭佳嶼，不斷增強南下；天氣風險總經理彭啟明提醒，全台今天一整天大降溫，明晚到後天清晨最冷，「很多地方都會跌到10度以下。」

冷氣團持續影響3天，預估10日上午減弱，緊接著11日再一波冷空氣南下，「屆時就算不是寒流，也是強烈大陸冷氣團等級」，颱風論壇認為，跨年那波寒流並不是偶然，反而是揭開這個酷寒冬季的序幕。

論壇指出，由於北大西洋一直有暖空氣入侵北極，造成極地冷渦旋被迫南移，往東亞方向來，包括西伯利亞、大陸華北、東北，以及朝鮮半島、日本等地，都受到北極冷空氣侵襲。

預估11日將有下一波冷氣團報到，甚至到了本月中旬，不排除還有一波，持續觀察。

颱風論壇指出，寒流將一波接一波來襲。（翻攝颱風論壇臉書）

(中時新聞網)