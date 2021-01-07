「糖是毒大家還吃」 李遠哲以糖比喻再挺萊豬

含有萊克多巴胺的豬肉進口，引發國人食安疑慮，諾貝爾獎得主、前中研院長李遠哲日前表示，如果是在安全標準內，萊劑對健康影響不大，像是糖、硝酸鈉也是毒「大家還是吃」，引起爭議。國民黨立委葉毓蘭昨（6)日在臉書砲轟，大家應該請李遠哲統領萊豬總統、萊豬黨文武百官與萊豬立委們，每天在他決定的無害劑量下，身先士卒，擔任萊豬核食的試驗國家隊。

李遠哲日前在出席時代力量黨團舉辦的「面對全球氣候變遷 台灣如何超前部署」座談時指出，如果是在安全標準內，萊劑對健康影響不大，比方說，有人認為糖也是毒，不能吃太多，硝酸鈉也是毒，但為了保鮮，所以放一點點，大家也還是吃。至於日本核災地區食品，若檢驗出無核廢料汙染，也是沒問題。

李遠哲以糖比喻，再挺萊豬。(中時新聞網)

對此，葉毓蘭寫下，物以稀為貴，諾貝爾化學獎得主李遠哲在回台後，被前總統陳水扁、蔡英文奉為國師，積極參與國政，花了不少納稅人的錢奉養，「既然已知空汙和地球暖化嚴重，為何不善盡資政的言責，提醒總統不要再一意孤行，大搞火力發電，以人民的肺來發電？」

至於李遠哲以糖、硝酸鈉比擬萊豬，葉毓蘭諷刺地說，大家應該請諾貝爾化學獎得主李遠哲，統領萊豬總統、萊豬黨文武百官與萊豬立委們，每天在李遠哲決定的無害劑量下，身先士卒，擔任萊豬核食的試驗國家隊，連吃一年，如果完全無害，全國力挺小英總統號召，狂嗑萊豬核食，以換取台灣的國際地位。

最後，葉毓蘭指出，看到台灣之光的李遠哲近年來的政治發言，悖離民心，也難免喟嘆諾貝爾的光環黯淡矣。網友亦附和留言表示，「國家試吃隊，這個好」、「請李先生先吃萊豬，我OK」、「如果這是真的。那當年為何打萊牛時，你們是如何說的？」

(中時新聞網)