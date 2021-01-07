富王鴨肉店以不堪字眼辱罵女送員，引起軒然大波，後疑為原店家創的新粉專「新富王鴨肉專賣店」昨發文強調，無論網友罵什麼，都會虛心接受，但隨後又發2篇文嗆爆網友，先寫了打油詩表態「我若道歉我你爹」，接著更酸台網友遇事愛出征，就像是小粉紅一樣。

疑為富王鴨肉店的新粉專「新富王鴨肉專賣店」昨午後接連發三篇文章表態，首篇文指出，經過多日的風雨，相信大家的心情也平復了不少，無論大家說什麼、罵什麼，他們都會虛心接受，但態度依舊，會一直在這邊直球對決，不躲不閃也不神隱。

下篇文則寫了一首打油詩，回應網民要求「向外送員道歉」並質疑「粉專的真假」兩件事情。「日照香爐生紫煙，好吃鴨肉在這邊。富王賓客上萬千，鴨香味美傳坊間。網民牛皮吹破天，恰似潑婦在罵街。他人笑我瘋癲癲，反串謠言滿天飛。要我道歉要我黑，我若道歉我你爹。」

到了晚上10點多左右，粉專再發文嗆爆網民，一陣激情過後，網民們盡情輸出，發洩生活不滿的壓力，但久了就累了厭了。並表示「台灣人嘛！一下子就忘記了，沒有什麼比優惠活動更快速，看看味Ｘ、看看林ＸＸ，再看看8Ｘ，都講的不共戴天之仇似的，但買大送小就好香，出征的樣子跟小粉紅一樣，還好意思講對岸。」

粉專火力全開的說，台灣人每周都很忙，有什麼事情發生就跟著出征，但都忘記自己也沒多完美，好像一輩子都沒犯過錯。「道歉？你們當事人嗎？需要向你們這些自己為正義的？呸！」

整起事件源於1月2日台中富王鴨肉店不滿被催單，與一名熊貓女外送員爆發口角，期間店家以「破查某」等言詞羞辱對方，引爆全台網友怒火，而店家的臉書粉專、Google評論區皆被留言灌爆、緊急關閉。直到4日出現自稱是原店家的新粉專「新富王鴨肉專賣店」，但被要求提出為原店家證據時，則尚無回應。

(中時新聞網)