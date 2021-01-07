華爾街日報報導，美方官員考慮在中國證券投資禁令中增列通訊軟體微信母公司騰訊、電子商務巨擘阿里巴巴集團。這項措施對美國金融市場影響不明，相關部會仍在研議。

騰訊與阿里巴巴是中國市值最高的兩大上市公司，合計市值逾1.3兆美元，美國眾多共同基金與投資機構都持有兩家公司股票。總統川普政府意圖讓美國投資人出脫中國大型企業股權，一旦增列騰訊與阿里巴巴，將是投資禁令重大升級。

這則報導刊出後，阿里巴巴在紐約交易的股價一度重挫6%。

美方去年11月公布華府認定與中共軍方有關連的31家企業名單，下令今年1月11日起美國企業與個人不得投資相關證券，最遲11月須出清持股。這份「中共軍方企業」名單之後擴增至35家，據報導，美國國務院和國防部官員近幾週討論是否要列進更多企業。

報導引述知情人士說法指出，國務院與國防部官員已和財政部討論增列騰訊、阿里巴巴是否會在資本市場產生重大連鎖效應。這項計畫仍在研議，相關部會討論市場影響之際可能不會過關。

另一方面，紐約證券交易所（NYSE）3天內兩度變卦，今天宣布依上述禁令重啟中國3大電信商美國存託憑證（ADR）下市程序。中國移動、中國電信、中國聯通ADR將自美東時間11日凌晨4時起暫停交易。

總統任期倒數的川普昨天簽署行政命令，禁止美國個人與企業透過8款中國支付平台交易，包括阿里巴巴關係企業螞蟻集團的支付寶、騰訊的微信支付。這項禁令45天後生效，屆時總統當選人拜登已入主白宮。

騰訊在香港掛牌，阿里巴巴則在紐約與香港兩地掛牌。兩家公司股票不在美股3大指數中，但MSCI明晟與富時羅素（FTSE Russell）彙編的多項重要指數都納入這兩檔權值股。

華爾街日報數週前報導，美方官員為中國證券投資禁令涵蓋範圍爆發爭執。

報導說，國防部與國務院官員主張延伸制裁企業名單，納入中國高知名度企業與遭制裁企業的子公司，要求下重手遏阻中國軍方與安全部門掌握大量資料與先進技術。財政部則擔憂強迫投資人賣股恐震撼金融市場，希望限縮黑名單。

(中央社)