小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(7日）財經重點。

【1】開年來... 外資寵愛集10檔

外資2021年台股新年開盤來3個交易日，合計買超近273億元，外資買超前10大股括台積電、鴻海、聯發科等，除了與自動化相關的上銀非電子類股之外，其餘9檔清一色為電子股。投資專家指出，外資選股邏輯多與5G、電動車、手機、PCB及半導體等相關，這也是長線市場看好的產業、族群。

【2】央行大買匯 外匯存底頻創高

中央銀行買匯阻升不停手，2020年12月外匯存底月增165.14億美元、創下單月歷史最大增加金額，外匯存底餘額5,299.11億美元更已連續19個月刷新紀錄。合計2020年外匯存底餘額全年大增517.85億美元、為史上年增金額次高紀錄，年增金額及年增率10.83％雙創11年新高。

【3】貨櫃航運跌 澳洲線開第一槍

貨櫃船運市場的高運價在各國引起託運人憤怒，紛紛告官，船公司透露，去年12月中申報漲價遭航政機關拖延不核，但各國碼頭相關工人一再傳出染疫消息，積櫃造成的缺櫃問題短期內無解，美國線託運人自願付出的買艙費已從1,500～2,000美元漲到2,000～3,000美元。不過澳洲線則因地中海航運加開航線，本周每箱運價下跌約150美元，出現此波貨櫃航運運價飆漲以來，首度較大下跌案例。

【4】天量後... 四大名師點明燈

台股6日因盤中獲利賣壓陸續引爆，上市成交值爆出4,386.56億元歷史天量。凱基投顧董事長朱晏民、統一投顧董事長黎方國、萬寶投顧董事長朱成志、兆豐投顧董事長李秀利等四大名師齊步「喊免驚」，在資金行情助威下，預測元月行情將如期展現。

【5】全球經濟 恐陷失落十年

世界銀行6日發布半年一度的《全球經濟展望》，警告疫情帶來不確定性促使貿易與投資銳減，加上教育中斷恐妨礙勞動生產力成長，導致全球經濟陷入「失落十年」的可能性攀升。

(中時新聞網)