晨暉生技(1271)送件申請上興櫃；大麥網路(股)公司(7600)將於今(110)年1月14日透過創櫃板辦理登錄前籌資認購。

晨暉生物科技成立於96年9月，主要產品為紅麴保健食品、益生菌保健食品等，董事長為李家榮，總經理為潘佳岳，目前股本為3.29億元，109年上半年合併營收為1.55億元，稅後盈餘為6542萬元，每股盈餘為2.1元。

大麥網路公司(以下簡稱大麥網路；產業類別：其他)主要業務為設計開發品牌數位化之會員管理及行銷系統；大麥網路以科技方式協助各種實體品牌商實現移動互聯網之轉型，未來將持續開發以品牌經營會員及以行銷為核心概念之產品，提供廠商數位化系統工具協助其管理會員及行銷活動，以提高營收、優化效率、降低成本。目前已推出大麥智能票券系統、大麥智能餐飲系統等銷售與管理系統。

大麥網路自110年1月14日起於創櫃板專區揭示其籌資資訊，之後於110年1月21日起進行投資人認購及繳款作業；投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。

(時報資訊)