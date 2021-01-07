國民黨將於今年7、8月間改選黨主席，不僅黨內政治明星頻被點名，前高雄市市長韓國瑜動向更成各界關注焦點。過去力挺韓國瑜的公教警消委員會主委林水吉直言，君子之交基於情義，韓與現任黨主席江啟臣相互疼惜、敬重，若身為「老大哥」的韓回過頭來跟「老弟」搶位子並不妥當，故他認為韓不會出來競選黨主席，如能展現風骨以各種形式幫助國民黨，藍營將更強大。

林水吉今日接受香港媒體《中評社》訪問，表示以自己曾任台北市議員、國大代表的資歷，加上與韓國瑜有一定的聯絡和了解，他知道韓向來很疼惜江啟臣，而江對韓也是非常敬重，還常常向韓請教各方面的問題，兄弟之交基於情義，「老大哥」回過頭來跟「老弟」搶位子，有時候並不妥當，依韓的格局不會做這種事。

至於韓國瑜的下一步，林水吉坦言，韓國瑜真的是國民黨寶貴的資產，但未來要放在什麼位置就需要再討論。至於韓是否適合出來競選主席？林表示，他不認為韓會出來選黨主席，他倒希望韓以「老大哥」的身分來幫國民黨，並不一定要進到黨內或擔任什麼職務，而是展現風骨，讓外界知道他不在乎名位，而是在乎「做事的人」，與國民黨一起「裡外呼應」，這樣藍營的力量會更強大。

談到江啟臣的領導，林水吉大讚，國民黨雖歷經挫敗，江卻沒有懷憂喪志，反而以「拚命三郎」的精神帶領全黨向前衝，這點反映在民調數字也反映在基層風評，國民黨是有進步的，甚至可謂從去年9月6日起「脫胎換骨」；尤其江把九二共識定調為基於中華民國憲法，這得到黨內大老的支持，也獲得年輕朋友的認同，這點實在非常重要，應多給予掌聲。

(中時新聞網)