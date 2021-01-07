各行各業值得敬佩，但不少人對AV產業充滿好奇與遐想，究竟得懷著什麼樣的想法才會下海拍片？AV達人一劍浣春秋6日透露，日前和前AV女優聊天時，對方直說，理由只有兩個，被男人騙或是女生不想努力了。

一劍浣春秋為知名的AV達人，常在部落格與推特揭密AV產業，6日便於部落格中一揭眾人最好奇的問題：「究竟年輕可愛的女孩為什麼想拍AV？」一劍浣春秋表示，他曾問過女優經紀人，當時得到的結論，包括找不到好工作、人際關係不好，無法拒絕被需要的感覺等。

日前他接觸到一位剛好在台灣，曾拍過MGStage（日本合法成人網站）影片的前女優，這位女優對於經紀人的想法僅點頭回應，但她個人認為，會下海拍片僅兩個理由，一個不外乎是被男人騙，另一個則是「可愛的女生不想工作」。

一劍浣春秋也表示，這位受訪的女優自曝從小就長的可愛又會裝乖，她只要撒嬌就不會受到責備，久了便造就她不努力也能有所獲的價值觀；她入行的契機，則是在日本澀谷街頭逛街時，一位星探上前詢問，她知曉對方來意，但一聽到工作輕鬆又多金，沒猶豫太久，兩三天後就回覆星探，此後下海拍AV。

一劍浣春秋同時也說到，這位女優也歸納出AV女孩的特質，一為，認真工作的不多，二為大家都深知拍AV的風險，但這份工作實在太閒又多金，所以還是先拍再說，倘若之後被淘汰，則秉持著今朝有酒今朝醉的想法，女優甚至回應：「大不了找人嫁了唄！」一劍浣春秋首次聽完女優對於用肉體拍片賺錢的想法後，大嘆「我真的覺得不只貧窮、無知也限制了我的想像」。

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(中時新聞網)