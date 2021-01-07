The NBA tracks each player's average speed. Who has been the slowest so far? (Minimum 5 MPG)



James Harden (3.5 MPH)

Blake Griffin (3.5)

Tacko Fall (3.6)

Eric Gordon (3.6)

John Wall (3.6)

LeBron James (3.6)



Harden's league-low 3.17 MPH on defense brings his overall average down. pic.twitter.com/PPzwnOMQQh — Alex Kennedy (@AlexKennedyNBA) January 6, 2021

《BasketballNEWS》記者甘迺迪7日引用NBA官方追蹤所有球員的比賽平均移動速度，結果全聯盟移動速度最慢的球員，竟是火箭「大鬍子」哈登，因為他在場上平均時速只有3.5英里，跟活塞前鋒布雷克葛瑞芬並列首位，確實相當難堪！

甘迺迪指出，哈登的平均移動速度會如此慢的主因，在於他在防守端的散漫，他在防守時的平均移動速度只有3.17英里，自然拉低他的整體平均移動速度，畢竟他在本季身材明顯變形，儘管無損他在進攻端的強勢演出，卻讓他更容易疲累。

除了哈登與布雷克葛瑞芬並列聯盟平均移動速度最慢球員，包含湖人「小皇帝」詹姆斯、火箭沃爾與艾瑞克戈登、塞爾提克前鋒佛爾等人的平均移動速度只有3.6英里並列第3，別忘了詹皇都已36歲了，傷癒復出的沃爾也並不讓外界意外。

至於在場上平均移動速度最快的球員，大部分都是沒什麼名氣的替補球員，排名第1的是暴龍前鋒麥特湯瑪斯的4.92英里，第2是巫師後衛傑若米羅賓生的4.90英里，黃蜂前鋒丹尼爾斯則以平均時速4.75英里排在第3，看來平均移動速度最快，並未幫助這些球員提升表現。

(中時 )