一名男子在臉書表示，還在公司加班的老婆突傳訊息說想吃烏魚子，但時間太晚他根本不知道要去哪買，想盡方法找尋替代物品討老婆歡心，結果網友看到男子PO的成品照後紛紛上香致意，直言「希望你明天還活著」。

原PO昨（6）晚間10時多在臉書《爆廢二公社》發文指出，老婆還在公司加班，突然傳訊息說想吃烏魚子，突如其來的要求，令他不知如何是好，直喊「這麼晚了去哪買啊？」

原PO利用柿餅替代烏魚子，不少網友看了直呼「有創意」。（圖／翻攝自爆廢二公社）

柿餅切片後，不僅色澤相似，就連紋路也很像烏魚子。（圖／翻攝自爆廢二公社）

原PO靈機一動，竟把柿餅切片，再配上蘿蔔、蒜苗擺盤，乍看之下真假難辨，宛如真的烏魚子拼盤，而原PO也相當滿意，還把成品拍照上傳，表示等老婆回來看到一定很感動。

貼文曝光後，吸引1.3萬網友朝聖，紛紛留言「有創意，老婆應該更愛你了」、「太高招了」、「創意無極限」、「我看了快1分鐘才發現不對勁」，也有人建議，若想讓柿餅更像烏魚子，可以稍微烤一下。

但也有網友說「你會被打死，我不騙你」，還有人說要獻花致意，引發一票網友跟風，紛紛留言「基隆代表獻花」、「楊梅代表獻果」、「板橋代表上香」、「要先預購罐頭塔？早鳥有優惠喔」，並提醒原PO記得上來報平安。

(中時新聞網)