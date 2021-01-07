台北時間上午8時左右，比特幣價格再創歷史新高來到36,800美元左右，大漲逾7％。北威國際集團統計，2020年間比特幣總漲幅超過300%，而光是十二月內便上漲幾乎50%。相對的，美股雖在2020年三月後大漲，S&P500指數卻只有16%漲幅，而常常被拿來與比特幣比較的黃金也只上漲25%。這樣看來，比特幣是2020年新冠疫情出現後的最大贏家之一。

北威國際集團指出，比特幣此波驚人漲幅有幾個主要原因，包含其通膨避險效果、大型機構投資人的青睞、成為普遍支付工具的趨勢，還有可能使散戶短期內大量獲利的特質。在股市大幅波動、美元大跌、人心惶惶的2020年，比特幣成了最受歡迎的避險、獲利工具；而大型第三方支付公司PayPal更在十月宣布正式將比特幣列入支付方式選項，最大的比特幣交易所之一Coinbase也在十二月申請公開發行。這兩個關鍵事件都讓比特幣的「正統性」和「有效性」大大提升，和使其大受歡迎的其他特質互相加乘，讓比特幣真正成為投資人放得進眼裡的投資商品。

在2009年被創造，出現不到十五年的比特幣，在不同階段皆大漲過。2017年12月17日，比特幣一路飆破2萬美元，在創下歷史新高後，在2018年二月初便大跌超過51%，不到兩個月就失去幾十億美元的市值。自此，比特幣在2018年間游移於6千至9千美元之間，更在十二月跌落至3千多美元。這樣大的跌幅使許多投資人引以為戒，認為此次創下新高後，比特幣可能會再次面臨長達一整年的跌幅。

但是，也有分析師認為此次情況不同。2017年時比特幣所面對的瓶頸讓其擁有成為泡沫的疑慮，至今雖未全數消除，卻正一一突破中。比特幣已經漸漸「被全球投資組合接納」，並開始吸引「不只是科技狂人、投機者」的大型投資人。

(時報資訊)