一名男網友分享他遇到的有趣經歷表示，他某天吃完晚飯後去蹲馬桶，然後開始洗澡，洗到一半窗外突然傳來奇怪聲音，轉頭一看，發現竟然有一雙眼晴盯著他看，這個「囂張兇手」被發現後，竟然還不走，讓他覺得好氣又好笑，直呼洗澡被偷窺的心情好復雜。

這名男網友昨天（6日）在臉論壇「Dcard」發文，表示他下班後一如往常用餐，結束後去蹲馬桶排泄，接著就開始洗澡「正當背對窗口洗著頭時，嗯？怎麼有聲音！」轉頭一看，原來是一隻貓站在窗邊，色眯眯緊盯著他，讓他瞬間爆笑「可惡！偷看我洗澡」。

原PO發現偷窺他洗澡的兇手是一隻貓。（圖／翻攝自Dcard）

原PO這則貼文引發網友討論，紛紛留言表示「貓：怎麼那麼短…我是說手臂啦」、「收編！對她負責任」、「該三杯了」、「一臉驚恐的貓」、「好可愛喔！你就忍吧」、「傻瓜，你以為在看你哦？應該是別的吧」、「這天氣洗澡不關窗不冷嗎」、「我朋友之前是被貓偷看睡覺」。

不僅這名男網友，去年12月也有一名女網友分享表示，她有時候洗澡洗比較久，家裡的貓咪就會跑到窗邊偷看她，看完之後，還會把窗關上，模樣相當可愛。

(中時新聞網)