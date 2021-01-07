川普(Donald Trump)支持者抗議大選結果，在認證總統選舉結果的國會大廈暴動，釀1死，導致認證程序暫停、華盛頓宵禁，但道瓊工業指數仍大漲437.80點、以30829.40點創新高。分析師指出，儘管這是個重大情緒事件，但與經濟關連不大，更影響股市的應該仍是喬治亞州2席參議員民主黨全拿。有數據顯示，民主黨完全執政時，道瓊指數在每個總統任期平均上漲近18%。

儘管川普也公開呼續抗議者保持和平、是時候回家，但他在無證據下指控大選舞弊，拒絕承認敗選，是始作俑者應無疑義。事實上在要求支持者守秩序、平安回家同時，他還是繼續指控民主黨偷走其勝利。

華爾街卻像是另個世界。道瓊工業指數、標普500指數繼續牛市，那斯達克指數小跌78.17點，但幾乎所有分析師都認為，那指下滑與民主黨完全執政更有關，因為中間偏左的民主黨對於科技巨頭的反壟斷監管立場更為堅決。

總統當選人拜登(Joe Biden)政見中對企業加稅應該對股市不利，不過各界預期在美國深受疫情、經濟衰退所苦之下，他不會貿然動手，因此短期不會衝擊到市場，而民主黨所主張的紓困法案規模一直遠高於共和黨，完全執政提高了法案過關機率，各種紓困法案版本、甚至連白宮提出的通常都因為規模太大而被參議院共和黨人否決。

據CNN報導，國會大廈外群眾已經大幅減少，預計最快美東時間6日夜間8時(台灣時間7日上午9時)可以繼續進行總統認證程序。

(中時新聞網)