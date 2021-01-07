全民健保費率自開辦以來第3度調漲定案，2021年1月1日起一般保費費率自4.69%調漲至5.17%，以國民所得中位數、約月薪4.1萬元的民眾為例，每月保費將增加58元。除了調漲保費費率，衛福部長陳時中同時拋出3大財務改革方向來開源節流，朝兩年內不調漲費率的目標努力。

健保費率調漲是過去數月來的熱門話題，事實上根據健保法，健保會每年都須事先訂定隔年的醫療給付總額預算，再據此推估整體財務狀況，並在必要時審議能平衡收支的新費率。只是，我國並未落實年年檢討與調整費率，健保開辦至今僅兩度調漲、兩度調降，使健保財務自2017年起開始入不敷出、短絀數逐年擴大。

近來健保會根據現行費率估算，明年底的安全準備金僅剩0.54個月、低於法定水位（一個月保險給付支出），因此漲價勢在必行。

●費率調漲，低收戶族群不受影響

陳時中趕在新年前夕召開記者會宣布，明年起將一般保費費率調漲至5.17%（補充保費費率則依法連動調整至2.11%）。這是健保會先前討論未果、兩案併陳的折衷版本，已經由行政院拍板定案。

他解釋，疫情下台灣經濟仍有成長，但民眾生活負擔呈兩極化現象、部分人民生活更辛苦，因此過高的費率調整幅度可能衝擊相對弱勢的族群，因此才採折衷方案。

據此新費率計算，月薪2.4萬元的民眾每月需繳納的新保費為373元（相較過去漲了34元），月薪3.1萬者每月需繳納的新保費為470元（相較過去漲了44元），月薪4.1萬者每月需繳納的新保費為622元（相較過去漲了58元），月薪5.1萬者每月需繳納的新保費為785元（相較過去漲了73元），月薪6.1萬者每月需繳納的新保費為943元（相較過去漲了88元）。

企業主與政府的負擔也隨之增加。新制下，89萬名企業主負擔年增193億元，政府支出則年增230億元。

新制不影響原本接受政府全額補助約126萬民眾（如低收入戶、替代役、義務疫、在監服刑等族群），其保險費仍由官方負擔。

元旦新制下的保費與漲幅。(圖/康健雜誌提供)

●拚兩年內不漲保費，衛福部拋3改革方向

新費率調漲幅度不算大，被問及明年是否可能再次討論調漲費率，陳時中兩度回應「不會！」除了藉由調整費率維持收支平衡，他拋出衛福部的3大財務改革方向，藉此開源節流、朝兩年內不調漲費率的目標努力。

3大改革方向包括：

1.減少浪費：整合醫療資源並有效運用；藉由雲端系統促進醫療資源分享；抑制醫療資源不當耗用。

2.負擔公平：檢討旅外國人權利義務；擴大補充保險費計費基礎；檢討就醫部分負擔。

3.提升品質：與國衛院共同規劃4~6年的「全民健康保險中長期改革計畫」，為健保給付支付制度與健康照護體系擘劃改革藍圖；整合公共衛生體系，涵蓋預防、醫療到生命末期的安寧照護。

●藥品、檢查部分負擔將檢討，「讓民眾有感」

其中，部分負擔將如何調整，健保署署長李伯璋表示，藥品部分負擔的上限天花板可能從現行200元調升至讓民眾「有感」的金額，有可能拉高至300元、400元，藉此抑制浪費；檢驗檢查過去未收部分負擔，未來也可能依照級距訂定單次收費上限，費用應會在千元以內；納入討論的方案還有恢復收取慢性病連續處方箋的藥品部分負、重大傷病取消免部分負擔等。

健保會委員滕西華表示，有研究顯示增收部分負擔仍舊難以抑制浪費，但增收的確是為健保財庫開源的選項。在藥品部分負擔改革上，可考慮針對經濟弱勢以外的所有輕、重症患者，依據經濟負擔能力來設定費用天花板，並設置「單次負擔上限」以及「全年負擔上限」，取代以及疾病劃分誰該收取部分負擔，後者可能會漏掉部分疾病族群。

她反對針對檢驗檢查加收部分負擔，因為檢驗檢查的目的是為協助診斷，病人並不知道如何選擇檢驗檢查、面對醫師處方也難以拒絕，而經濟弱勢者則可能因費用過高婉拒處方，進而使疾病惡化，「健保有省到錢嗎？」

有研究顯示增收部分負擔仍舊難以抑制浪費，但增收的確是為健保財庫開源的選項。（示意圖/Pixabay 康健雜誌提供）

●旅外國人停復保制度改革、海外所得納入費基，都將討論

旅外國人的權利義務近來有不少討論，舉例來說，出國半年停繳保費、回國復保就能立即享有健保資源，或是除籍退保兩年內恢復戶籍就能立刻加保等現制，均使外界觀感不佳。

健保署統計，過去3年來，一年內短期停復保的人數約8~9萬人，當中約6萬人有就醫，平均每人繳保費4900元左右，而平均的健保醫療花費為4100元左右，其實低於所繳費用。除籍退保兩年內返國加保的人數大約有1.4萬人，其中約9000人有就醫，平均每人繳保費7000~8000多元，而健保醫療花費稍高、在7000~9000多元不等。

李伯璋表示，日前與僑委會對話，期望廢除停復保制度、針對退保後返國者加設一段等待期才能復保等，這些都是政府考慮的改革範圍。

他也提及，將與財政部共同研議是否有機會將海外所得納入保費費基。陳時中說，部分問題牽動既有的制度結構，衛福部將於明年立法院新會期針對需要修法的問題提出改革草案，溝通共識。

(中時新聞網)