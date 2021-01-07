社區保全因提醒外送員須附地址，否則不能代收餐點，卻遭到毆打致重傷。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

外送員之亂！新竹縣竹北市1處百戶社區，6日發生因UberEats外送員送餐沒有附上詳細地址，遭社區保全糾正，未料該外送員卻心生不滿，還夥同另家foodpanda外送員聯手將保全毆打至昏迷，至今仍在醫院，警方將動手的3人依傷害罪嫌移送法辦。

據了解，該社區為超過200戶的大型社區，因住戶、棟別眾多，為了避免住戶拿錯餐點導致發生糾紛，因此要求住戶務必附上詳細地址，或是棟別、戶號，保全、管理員才能代收餐點並置於架上，方便住戶領取。

此起事故則因UberEats外送員未於餐點外帶上附地址或棟別戶號，因此遭到保全提醒，要求外送員聯繫住戶，或是附上詳細地址，但外送員以訂戶未附詳細地址、聯繫不上住戶為由推辭，雙方因此一言不合，大打出手，外送員甚至還電話揪foodpanda外送員一起動手，將保全毆打致重傷送醫。

據了解，訂餐的住戶已有在手機系統內附上詳細地址，不解為何外送員輸入錯誤地址，因小誤會而導致毆打糾紛，也讓住戶十分難過。

竹北市民代表蔡蕥鍹接獲陳情也前往醫院探視受傷的保全，事後在她臉書粉絲專頁呼籲，外送平臺約束外送員行為，卻意外引發不少外送員前往該則貼文，訴說外送員的辛酸。

(中時 )