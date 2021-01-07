在美國總統川普鼓吹下，大批川粉闖進美國國會，迫使認證選舉人團票程序一度停擺，雖然川普在推特上改口向支持者喊話「回家吧」，但同時堅稱大選遭舞弊以及選舉不公，讓推特首次封鎖川普帳號12小時，除了刪除3則違規貼文，並警告再違規就永久刪除帳號。另外，川普向鐵粉喊話的影片，也遭臉書與Youtube聯手封殺，臉書與旗下的Instagram隨後也加入推特，封鎖川普帳號12小時。

川普向闖入國會的示威群眾表示「大選遭竊」，但也向他們喊話「我們愛你」、「但你們該回家了，和平地回家吧」。

據美媒《CNBC》報導，推特6日已移除川普爭議貼文，讓用戶永久無法看到。這些推文中包括嵌入川普向闖入國會的示威群眾表示「大選遭竊」，但也向他們喊話「我們愛你」、「但你們該回家了，和平地回家吧」；另一則貼文稱選舉被粗魯奪走，但要支持者「帶著愛與和平回家，並永遠記得這一天」。

臉書與Youtube其他社群媒體也同時刪除同樣內容的川普演說影片。臉書主管廉正事務副總裁羅森（Guy Rosen）在推特上表示，這是一起緊急事件，臉書也正採取了適當應對措施，其中包括移除川普的影片，「移除推文正是因為我們相信這部影片只會造成更多暴力，而非讓其消失」。

報導也指出推特也透過公司帳號表明，如果川普移除主動移除這些推文，將會解鎖他的帳號；至於川普的政府帳號仍能正常運作，雖然他本人通常不太常使用。

另外，臉書也宣布未來數日內將進一步阻止用戶搜尋川普這段演說內容，並移除如讚揚闖入國會、在全國各地備好武器、暴民所張貼的照片或影片、鼓吹更多示威以及任何嘗試激起暴力的任何貼文。至於擁有Youtube的Google也表示已移除川普演說影片，指出影片中聲稱大選全國性舞弊早已違規使用政策。

(中時新聞網)