「大陸第一小生」黃曉明最近錄《乘風破浪的姐姐》第二季，前女友李菲兒也參與，引發不少話題，昨(6日)黃曉明和Angelababy（Baby）則跳出，澄清Baby當年是小三是不實謠言，夫妻倆過往互動也被起底，兩人新婚時常公開放閃，被小S爆料夫妻倆有回到大S家參觀，當主人面前黃曉明狂聞Baby頭髮放閃，讓大S夫妻超傻眼。

黃曉明過去上小S節目被爆料超級自戀，透露大S說有次黃曉明和Baby提議要到大S跟汪小菲的家參觀，結果一開門黃曉明和Baby就擺著感覺架好攝影機、準備拍MV的姿勢，Baby更是整個人黏在黃曉明身上，後來大S帶兩人參觀魚缸，黃曉明和Baby似乎也沒在聽，男方還狂聞女方頭髮，黃曉明則說不記得了，又解釋老婆很沒安全感，兩人在一起時很喜歡這種感覺。

黃曉明被小S爆料在大S家狂放閃。（圖／翻攝自秒拍）

網友再起底，黃曉明和Baby當年拍了許多童話般的婚紗照，在黃曉明辦公室裡甚至有座以此打造的兩人銅像，可見相當自豪這段婚姻。結婚時黃曉明的誓詞也十分霸氣，在台上對Baby說：「我的Baby，妳完蛋了，接下來的日子妳就等著吧，我從來沒有對一個女人這麼好過，除了我媽。妳總說我把妳寵壞了怎麼辦？我把妳寵壞了，別人就搶不走妳了。」

黃曉明在辦公室放了跟Baby的銅像。（圖／翻攝自優酷娛樂微博）

而黃曉明和Baby過去常一起參加典禮，有回Baby以頒獎人身分在台上，隔空點名黃曉明對另一半放電，黃曉明也跟著挑眉放閃，不顧Baby的舊愛陳偉霆也在場，事後記者問陳偉霆有沒有看到Baby，他低調回有在舞台上看到Baby，沒機會打招呼，簡單回應尷尬話題。

(中時新聞網)