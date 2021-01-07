國民兵進駐美國會大廈

川粉6日下午闖入國會大廈暴動，美國國民兵發言人說，約有1,100名哥倫比亞特區國民兵，還有650名維吉尼亞國民兵當天晚上部署華府，比原本宣布的多。

此外，聯邦調查局（F.B.I.）周三也出動幹員，以支援國會警察局（Capitol Police），在國會大廈內外協助警方保護建築與民眾。

據《紐約時報》（The New York Times）和《政治》（POLITICO）新聞網6日報導，華府國民兵發言人馬喬納（Tinashe T. Machona）說，整個華府國民兵都已動員，準備支援市內各地的執法官員，以保護財產，讓聯邦與地方執法官員執行任務。

而五角大廈發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）在聲明中說，國民兵已動員，將由司法部主導相關因應措施。就在挺川暴民闖入國會大廈之際，美國陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy），還有代理國防部長米勒（Christopher Miller）做出了這項決定。

川粉攻入美國會大廈

國防部與政府官員說，是副總統彭斯（Mike Pence），而不是總統川普同意下令部署華府國民兵。但目前還不清楚，為何是彭斯，而不是由仍然身為三軍統帥的川普下令。一名政府官員暗示，川普不想要召集國民兵來對付自己的支持者。

而一名國防部官員說，150名華府國民兵下午5:20已前往國會大廈，以支援警方驅散暴民。這位官員說，這些部隊將穿戴鎮暴防護裝與配備，但不會武裝。不過，要是情況惡化，可能有所改變。而這些部隊將駐守國會大廈附近，以重建週邊防禦界線。

防長米勒說，他與彭斯，眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi），還有參院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）與民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）等人討論過國會大廈的狀況，但顯然沒在聲明中提到川普。

另一方面，少數F.B.I.幹員快6點時在偽裝下，帶著盾牌與機關槍到參議員所在的國會大廈安全區。而這顯示，國會大廈的暴亂已使聯邦官員提高警覺。而F.B.I.不願透露，究竟在國會大廈部署了多少幹員。但一名前政府官員說，相關區域所有的F.B.I.幹員周三稍早都接獲警訊，說可能被召至華府。

(中時新聞網)