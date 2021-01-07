投資人搶進金融與工業類股，看好民主黨拿下喬治亞州國會參議院兩席次，有利於拜登新政府推出更多財政激勵措施與基礎建設支出計畫，周三美股道瓊指數與標普500指數上揚，同步再創歷史新高。惟民主黨完全執政可能使科技股面臨監管趨嚴的前景，那斯達克指數表現相對疲弱。

美股主要指數尾盤漲幅收斂，那斯達克指數更由紅翻黑，因大批支持川普總統的示威抗議者衝進美國國會，試圖要國會撤銷川普敗選的結果。在川普的支持者闖進國會大樓後，國會議員已經疏散，認證總統選舉人團票與確認總統大選結果的議事因此停擺。

周三收盤，道瓊工業指數大漲437.8點或1.44%，為30,829.40點，再創收盤新高，盤中一度漲逾600點，創下盤中歷史高點。

標普500指數亦同創盤中與收盤新高，終場上漲21.28點或0.57%，收在3,748.14點。那斯達克指數跌78.17點或0.61%，為12,740.79點。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌氣氛的波動率指數（VIX）尾盤走高。

標普500指數11大類股漲跌互見。金融股終場大漲4.36%，在支持川普的抗議活動爆發衝突之前一度站上一年新高。材料股、工業股和能源股類股力守漲幅，終場上漲4.09%、2.36%與2.99%。

開始接種新冠疫苗將推動今年經濟復甦的憧憬，帶動華爾街主要指數在去年底創下新高，去年受疫情衝擊而表現落後的銀行、工業與能源等對景氣敏感的類股成為今日推升美股的主力。

受10年期美國指標公債殖利率漲破1%帶動，對利率走勢敏感的銀行股亦表現強勁。

周三民主黨在喬治亞州舉行的第二輪國會參議員選舉中拿下關鍵性的兩個席次，使民主黨在11月大選拿下眾議院後，再贏得了參議院的掌控權，將有利於拜登上任後實現其競選政見。

GLOBALT Investments資深投資組合經理Tom Martin表示，人們關注的是即將到來的激勵措施，問題是激勵計畫規模會有多大，將包含什麼內容，但只要有額外的錢可以支出，這對市場而言都是利多消息。

以周期型股票為主的羅素1000價值股指數大漲2.5%，但以大型科技股為主的成長股指數下挫1.1%。

民主黨再掀「藍潮」，大型科技公司遭反托拉斯審查的風險升高，使股價承壓。蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet與臉書全面下跌。

特斯拉收漲2.9%，為755.98美元，是唯一上漲的主要科技股。

小型股羅素2000指數大漲4%，盤中一度再創歷史新高。

藥品批發公司美源伯根（AmerisourceBergen）大漲8.60%，收在106.17美元。該公司宣布將以65億美元，收購沃爾格林聯合博姿（Walgreens Boots Alliance）旗下的藥品通路業務，以拓展在歐洲的事業版圖。沃爾格林收漲4.54%。

(時報資訊)