娛樂8點半》大陸金獎級男神黃曉明與臉讚女神Angelababy，是圈內公認最登對夫妻檔，兩人在2015年結婚，生了可愛的兒子小海綿，夫妻倆婚後本來很喜歡曬恩愛，但這兩年突然變得低調，甚至連網上的互動都少見，因此屢傳婚變，不禁令人回想當年濃情蜜意時，黃曉明曾透露Baby點頭嫁的關鍵，是因為連黃爸爸都讓她很滿意。

黃曉明與Angelababy在2009年合作《全城熱戀》傳出緋聞，但始終堅守口風，秘戀了4年才在2014年高調認了交往關係，隔年黃曉明以童話式婚禮風光迎娶Baby進門，兩人曾經跟周董一樣，透過社群大方讓外界知道婚姻生活有多甜蜜，直到2年前范冰冰「陰陽合同案」鬧得演藝圈人心惶惶，黃曉明也被認為可能受牽連，約莫那時起，夫妻倆開始傳婚變，還一度傳出兩人為避風頭低調假離婚，但被雙方公司否認，只是婚變傳聞卻從此沒斷過。

黃曉明與Angelababy婚後，曾大方不吝分享夫妻生活幸福。(翻攝自黃曉明工作室微博)

如今面對「曉B」互動冷淡，不禁令人思考當初兩人為何結婚？事實上黃曉明曾正面給過答案，他在結婚3年後作客《魯豫有約》，曝光Baby之所以在當紅時願意嫁給大11歲的他，關鍵人物是黃爸爸。

黃曉明表示，婚後某次他跟老婆聊天，出於好奇，問Baby為何覺得他可嫁？Baby給出意想不到的答案，她說是交往時跟黃家人一起吃飯，「你爸爸在外面不管吃什麼好吃的，永遠都要打包回家給你媽」，她覺得這樣的男人教出來的孩子，「肯定是個可以託付的人」，黃曉明也坦言自己確實從小受父母影響，遺傳了媽媽的善良，也遺傳爸爸對老婆的愛。

Baby曾跟老公黃曉明說過，是因為公公對待婆婆的態度，認定他們的孩子是可託付終生之人。(翻攝自黃曉明工作室微博)

黃曉明當時還說，娶妻生子後，人生觀都變了，他原本是工作狂，個性又天不怕地不怕，但成為老公、老爸後，他隨時都想到妻兒，於是連搭飛機都怕了，尤其是起飛那一刻，「我家裡還有人要我照顧，我不能出事」，工作時更加敬業，怕做得不好，「將來被孩子看到，會不會難受？」，而曉B夫妻當年對彼此的心意，如今看來，令人格外遺憾。

(中時新聞網)