對開放萊豬進口議題，中央研究院前院長李遠哲昨提出觀點，認為萊豬在某一個限度下是沒問題的，還舉例說大家吃糖，但研究糖的人說糖是毒，不能吃太多。國民黨革實院長羅智強今早臉書發文，質問李遠哲糖是否被160多國列禁藥、在食品中都明確標示、要如何少吃到萊劑？並質疑「李遠哲，挺萊豬挺到頭殼壞去？」

羅智強說，反萊豬公車正式上路，前衛生署長楊志良跟他一起召開記者會，呼籲大家站出來，反對萊劑豬肉；楊志良力挺羅智強，維護人民的健康。

他說，同為科學人，李遠哲卻為了護航萊豬，將萊劑比喻為糖，告訴大家少吃就沒事。請問李遠哲，糖是否被160幾個國家列為禁藥？請問李遠哲，糖份在食品中皆有明確標示，萊劑是否有比照？請問李遠哲，我們的下一代將吃一輩子萊劑，要如何少吃？楊署長也無奈的解釋，很多癌症產生「就是這裡加一點，那裡加一點，我們幹嘛再加一點？」並說遠哲「頭殼壞去」。

羅智強強調，雖然李遠哲的公信力，這些年已經所剩無幾，但也希望他別再替萊劑背書，替楊署長這些科學人留點風骨吧！

(中時 )