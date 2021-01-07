一名以陳姓男子為首之詐欺集團，四處在中部地區流竄設立話務機房行騙，警方在詐騙集團成員身上搜出壓轎金。（圖／警方提供）

警方破獲在中部地區流竄的詐欺集團，現場經查扣犯案工具計有筆記型電腦3台、行動電話30餘支、教戰守則、第三級毒品愷他命及作案交通工具自小客車3輛等證物。（圖／警方提供）

警方破獲中部詐欺集團 霹靂小組爬梯攻堅（影／警方提供）

一名以陳姓男子為首之詐欺集團，四處在中部地區流竄設立話務機房行騙，警方監控已久，幹員蒐證時，發現陳嫌等趁大甲媽祖在埔里遶境期間，竟帶同集團成員隨媽祖遶境祈請保庇平安，幹員當下以為陳嫌等人受到感召欲棄邪歸正金盆洗手，隔日警方就發現機房，立刻進行攻堅，當時11名共犯仍在正在線上分工詐騙被害人外，警方也在成員身上搜出壓轎金，不禁訓斥「媽祖不保佑壞人啦」，歹路真的無佛祖保佑。

警方調查，陳嫌為首共11名（7男4女）集團成員詐騙手法，都是利用假冒大陸的微信APP安全客服中心，並稱被害民眾之身分遭人冒用並於網路販賣違法口罩要配合調查等進行詐騙。

台中市市刑大科偵隊與南投警方共組，歷經數個月的埋伏跟監，守候詐騙集團集團成員出入場所外，目的就是要找到犯罪機房，同時也運用臺中市政府警察局自建的「科技偵防情資分析平臺」交叉關聯犯罪大數據情資資料，勾稽出陳嫌及相關成員多數均曾涉及詐欺機房案件，且發現該集團有好幾個據點，經常更換機房及藏匿處所，躲避查緝。

專案小組及台中市市警局霹靂小組隊等規劃執行搜索，當霹靂小組現場攻堅破門壓制歹徒防止滅證當下，還發現有被害人線上正在被詐騙當中，執行員警接過電話表示是真正的警察身分時，電話另一端的被害人還堅持要員警不要開她玩笑，當下及時阻詐成功。

現場經查扣犯案工具計有筆記型電腦3台、行動電話30餘支、教戰守則、第三級毒品愷他命及作案交通工具自小客車3輛等證物，全案依詐欺、組織犯罪、毒品危害防制條例等案移請臺灣南投地方檢察署偵辦。

(中時新聞網)