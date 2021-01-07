逛超市逛到「被接種」新冠疫苗的機率有多高？美國一名大學生日前和友人同赴超市購物，逛到一半竟被藥局藥劑師攔下，問他們要不要施打疫苗，就這樣完成了接種。兩人又驚又喜，「有什麼事能比這更令人驚喜」。

華盛頓一名大學生麥克米蘭（David MacMillan）和朋友去當地連鎖超市買東西，經過超市裡的藥局時，藥劑師把他們攔了下來，「我有兩劑Moderna疫苗，如果沒人打的話，只能把它們丟掉，我們再10分鐘就要打烊了，你們想不想打？」

綜合外媒報導，意外獲得疫苗接種權利的麥克米蘭及其友人，對於天外飛來的機會感到驚喜，毫不猶豫地答應了；之後也會安排他們施打第二劑。

超市表示，當天原本排定兩名醫護人員前來接種疫苗，因故無法到場，由於新冠疫苗一經解凍就不能在室溫下保存，華盛頓衛生局規定，若注射站有即將失效的疫苗，可為任何願意接種的人施打。

「Moderna疫苗非常珍貴，可以挽救生命，我們很高興沒有將它白白浪費掉，而是給了這2位年輕人一人一劑。」

(中時新聞網)