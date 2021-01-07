【愛傳媒陳朝平專欄】鏡周刊獨家披露，機身塗裝「CARGO」藏有台灣地圖的中華航空新貨機777F，原定今日首航香港，疑在壓力下取消。

幾個小時候，華航出面「撇清」，貨機777F今日依「原定」表班派飛泰國曼谷、紐西蘭基督城。

華航還說，777F貨機具備省油高效能的優勢，以派飛北美貨機航點為主，搭配亞洲等區域航點，目前已飛航日本東京、越南胡志明市及河內、紐西蘭基督城等航點。

不過，這則新聞最啟人疑竇的是，從頭到尾，華航並未證實或否認鏡周刊的報導，不知777F貨機飛航香港以及大陸各城市遭到打壓，是否真有其事？

華航的新機身塗裝，甫經亮相，綠軍大不滿意，一嫌新塗裝遮遮掩掩，無法凸顯台灣意識，二嫌圖案猶如大C吞台灣。

當然，也有人譏諷，新塗裝是大內宣，還不知道飛不飛得出去！合理懷疑，鏡週刊這篇獨家報導，是試水溫的「仿真新聞」。

華航新貨機飛香港，香港屬中國，疑遭壓力，施壓者當然是中國囉！至於為何打壓？當然就是因為777F貨機機身新塗裝隱藏了台灣意涵囉！

這樣的報導邏輯，符合當前政治正確的氛圍，何況，「疑似遭到打壓」「疑在壓力下」這樣的新聞用語，根本無法求證！即使向疑似施壓者求證，且疑似施壓者否認，多數台灣的讀者還是會選擇相信華航「遭到壓力」！

只要多數閱聽大眾相信，華航新塗裝貨機飛大陸，疑似遭到打壓，這則試水溫的仿真新聞就達到了以下的目的，至於新聞是真是假，完全不重要！

一，未來，華航新塗裝貨機不能飛航兩岸，一定是大陸打壓的結果，更增台灣民眾反中仇中的心理。

有了這則仿真新聞，華航乃至於交通部，便有了護身符！不是我不改塗裝，不是我不凸顯台灣意涵，千錯萬錯都是老共的錯！

二，萬一，華航新塗裝貨機順利飛航兩岸，是因為北京看到了台灣民眾凸顯台灣意涵的決心，不得不順應台灣民意。華航乃至於交通部又可趁勢表功表態！

只不過，既然華航新塗裝的圖案是「大C吞台灣」，且是台灣主動為之，「大C吞台灣」的圖案，翱翔兩岸天空，飛入港澳及大陸各城市，不正是傳播「和平統一」的意涵嗎？

您說，北京會不會熱烈歡迎華航「大C吞台灣」的班機呢？

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)