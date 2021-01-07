【愛傳媒特約記者吳思賢報導】很多人說政治都是演戲，范姜泰基可能會不太認同這句話，不然他不會決定棄政從演，毅然決然投入表演藝術。

原本是資深記者的范姜泰基，在擔任客家電視台行銷企劃部副理的時候因為工作表現受到注意，被挖角進入政壇，歷任郝龍斌競選臺北市長辦公室發言人、中華民國總統府發言人、行政院研考會副主委，已經是政府部會次長的職等。

范姜泰基是桃園的客家人，正當親友打算遊說學經歷完整、外型亮眼的他在桃園競選立法委員，范姜泰基不但決定離開政壇，而且在2015年決定全職投入演員工作，讓各界大感意外。

中年轉換跑道，而且從政治圈還是投入演藝圈，剛開始往往面鏡多次都未必有好的演出機會。包括政壇跟影壇，還是有不少人好奇范姜泰基會不會真的在演藝圈走下去。時間證明，范姜泰基不但真的決心成為一名全職的演員，而且他真的想當一名好演員，所以原本是台灣大學社會系畢業、早就有台灣大學政治學碩士學位的他，一邊演戲一邊進修，兩年前又考進了台灣藝術大學的戲劇系表演藝術研究所，在2021年再度獲得了一個碩士學位。

范姜泰基說他在2021年的新年新希望，當然是：「我畢業了新劇本趕快上門來」。2020年因為新冠肺炎疫情的衝擊，所有演員都遇到職涯的低潮，生活更加辛苦。

中年轉換跑道演戲很辛苦，年紀大了又去念一個碩士也很辛苦，必須在沒有通告的日子，「一個人坐在咖啡廳，眼鏡拿上拿下的，跟小如螞蟻的原文書內容奮戰。」范姜泰基說，「連家人都不解：為什麼要給自己找麻煩？」但是范姜泰基用行動證明，他想當一名傑出的好演員。

(中時新聞網)