「本土劇女神」陳仙梅2014年6月宣布升格人妻，隔一個月大兒子「Ryder」誕生，她當時為專心照顧家庭淡出演藝圈，2016年又生一子，直到近日宣布復出，竟已隔7年沒有接戲，她表示能「丟包」孩子拍八點檔很期待，坦言生兩個兒子「一打二」非常辛苦，必須時時提醒自己孩子是親生的，「不然我真的很想掐死他們」。

據《三立新聞網》報導，陳仙梅跟葉家妤同樣因為結婚生子而淡出演藝圈，如今雙雙回歸，陳仙梅羨慕葉家妤是生女兒，表示自己生兩個男生真的很難帶，兒子們太皮導致媽媽壓力很大，直言「可以把2個像外星人的兒子丟包，有戲拍實在太開心」。

陳仙梅時隔7年回歸八點檔，覺得拍戲比在家育兒輕鬆很多，聊到當年生子，她透露其實一直想生女兒，渴望到不惜相信坊間傳言或心理暗示，把床單都換了花色，結果生出來還是「多一塊肉」，讓她不禁傻眼，但從她社群上的生活照可看出，陳仙梅仍是相當疼愛兒子的。

至於葉家妤，也是因為生了2個女兒，為了育兒7年沒拍戲，如今孩子終於長大一些，才可以出來拍戲，而她原本預計更早就要回歸，沒想到第二胎來報到，還因此被虧「怎麼那麼愛生小孩」。

(中時新聞網)