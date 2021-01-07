13歲楊同學平時就有鼻子過敏體質，一直不以為意，某天右眼感覺疼痛，前往眼科診所檢查，當下確認視力與眼球轉動狀況後，未發現明顯異狀，醫師給予藥水與抗生素治療，不料之後症狀卻越來越嚴重，立刻到大醫院急診，醫師發現右眼與周邊嚴重腫脹，伴隨眼球轉動異常，檢查確診是鼻竇炎引發眼窩蜂窩性組織炎。

●鼻過敏容易併發鼻竇炎 最嚴重小心視神經受損

台北慈濟醫院兒童感染科主治醫師吳秉昇表示，眼窩蜂窩性組織炎最嚴重，很可能是細菌跑到腦部，導致海綿竇感染傷害到視神經，更有失明風險。但如果同楊同學一般，鼻子過敏患者經常鼻塞流鼻水，鼻腔內部腫脹，不太容易區分是鼻竇炎或僅是鼻過敏，如果不能適時妥善獲得治療，病況就有可能越來越嚴重。

台北慈濟醫院兒童感染科主治醫師吳秉昇提醒，鼻子過敏容易併發鼻竇炎，如果未能妥善治療，膿液有可能蓄積侵犯到眼窩導致壓迫。（圖／台北慈濟醫院 NOW健康提供）

吳秉昇解釋，鼻竇是顴骨、鼻子周邊、額頭靠近鼻子處幾個部位，有好幾個骨頭的空洞腔式，平時有管道接鼻腔，如果發生感染，濃液可以藉由鼻腔流出，但鼻子過敏民眾，鼻腔經常腫脹堵住鼻竇，感染濃液難以流出容易蓄積，讓鼻竇裡都是膿液，個案楊同學就是鼻竇膿液侵犯到眼睛周邊，引發一系列病症。

●個案就醫眼窩周邊腫脹嚴重 電腦掃描發現滿滿膿液

吳秉昇說明，楊同學到院急診時，右眼周邊組織腫脹很嚴重，會診眼科醫師發現眼球轉動異常，立即使用電腦斷層掃描，發現楊同學鼻竇炎相當嚴重，同時已經擴散到眼窩周邊，引發蜂窩性組織炎，如果不能及時受到治療，膿液恐怕壓迫眼球神經，最嚴重細菌可能侵犯腦部，導致感染傷害視覺相關神經。

吳秉昇強調，確定楊同學疾病後，決定先用抗生素治療，如果狀況仍未改善，就必須利用手術去除膿液，幸好在抗生素作用下，楊同學病灶陸續改善，眼窩周邊腫脹開始消退，慢慢恢復正常，住院期間每天都有接受眼部檢查，也確認勢力沒有受損，沒有後遺症出院，日後追蹤也都恢復良好。

●上呼吸道感染易併發鼻竇炎 30 %至80%過敏性鼻炎兒童也易發

吳秉昇提醒，兒童鼻竇炎依病程長短，分為急性及慢性，急性鼻竇炎病程約在1個月內，而慢性鼻竇炎則可能持續3個月以上。感冒與過敏是誘發兒童鼻竇炎的兩大原因，根據統計，6 %至9 %的兒童上呼吸道感染可能併發鼻竇炎，而30 %至80 %鼻竇炎發生在過敏性鼻炎的兒童身上。

吳秉昇說明，人體有額竇、蝶竇、篩竇、上顎竇4對鼻竇，鼻竇內黏膜會持續分泌腺體，滋潤及過濾吸入的空氣。正常情況下鼻腔暢通，分泌物能自行排出，但若鼻黏膜腫脹，造成鼻竇開口堵塞使鼻液滯留，就可能因病毒、細菌增生引發鼻竇炎。

眼窩周邊異常腫大眼球轉動異常，就有可能因鼻竇炎，導致膿液壓迫到肌肉或神經。（圖／台北慈濟醫院 NOW健康提供）

●黃綠鼻涕、鼻涕倒流、口臭出現 小心鼻竇炎應立刻就醫

吳秉昇提醒，鼻竇炎常見症狀包括鼻塞、黃綠鼻涕、鼻涕倒流、口臭、頭痛等，長期下來會影響睡眠，導致注意力不集中、過動等情形。若發炎情形惡化恐引發眼窩蜂窩性組織炎等併發症，除了失明，更會危及生命，鼻竇炎治療會以口服抗生素及鼻噴劑為主，如果症狀未見改善，就需考慮內視鏡手術。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)