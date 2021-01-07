以手搖飲品牌「Sharetea歇腳亭」布局全球連鎖的聯發國際（2756）7日掛牌興櫃買賣，每股掛牌參考價132元，產業別是觀光業。

根據櫃買中心資料顯示，聯發國際成立於民國93年2月間，董事長為鄭凱隆，主要經營業務是經營連鎖餐飲品牌，送件時資本額為1億3,125萬元。聯發國際2019年業績，營收9億8,815萬元，稅前盈餘1億5,399萬元，每股盈餘9.89元。自結2020年前11月營收5億8,069萬元，稅後盈餘1,834萬元，每股盈餘1.40元。

(工商 )