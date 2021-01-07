中信金(2891)旗下中信銀行宣布全台逾6400台ATM全面升級，主打「省時更有感」、「操作更直覺」、「介面更清爽」三大亮點，這次ATM改版不僅至澳洲、新加坡及日本取經，更進一步回應客戶的需求，中信銀行客戶體驗設計中心特別安排逾50場客戶訪談及操作測試，蒐集超過700則客戶回饋意見。

針對民眾最在意的交易速度問題，「新一代My Way」ATM新增「快速提款」功能，讓民眾在輸入密碼後一鍵快速完成提款，每筆提款從原本平均需80秒減少至55秒完成，讓提款每筆交易平均省下25秒，有效縮短交易時間；操作方面，將提款、轉帳、存款等80%民眾最常用的ATM交易項目，在輸入密碼後直接於ATM頁面呈現，讓民眾立即找到交易項目。轉帳時，金融機構代碼查詢亦從原先表列形式，改成銀行、信合社、農漁會等分類，讓民眾更方便查詢，每筆轉帳時間平均縮短16秒。

中信金去年前11月稅後純益405.98億元、年減4.4%，累計每股稅後純益2.03元。中信銀去年前11月稅後盈餘為252.75億元，子公司台灣人壽保險公司去年前11月稅後盈餘為163.83億元。中信金控表示，去年市場環境雖受新型冠狀病毒(COVID-19)疫情及降息影響，但銀行業務存放及財管手續費等核心業務仍然維持穩健動能，保險業務則因負債成本下降，加上投資收益增加，獲利表現良好。

(時報資訊)