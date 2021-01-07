路透社6日調查顯示，日本11月家庭支出可能較2020同期下降，而消費者支出之所以進一步下降，因為日本政府7日可能會對大東京地區發布緊急狀態。

新冠疫情衝擊下，日本經濟於2020第二季時，創二戰後最差紀錄。第三季度經濟雖急速反彈，但疫情嚴峻下，景氣復甦也受到威脅。

路透社對12位經濟學家訪問後預測，日本11月家庭支出可能較去年同期下滑1.5%，而10月為增加1.9%。至於與10月相較，11月支出預計也會減少1.3%，為四個月來首次出現下滑局面。

第一生命研究機構(Dai-ichi Life Research Institute)首席經濟學家Yoshiki Shinke表示，因新冠病毒感染力愈來愈強，支出因此受限，尤其是服務業更是大受影響。隨著12月疫情進一步惡化，消費者支出應該不會有好消息傳出。

6日也有一項民間調研報告指出，日本12月服務業商業活動，也是會延續11月的頹勢。

7日，日本政府將宣布東京地區是否要進入緊急狀態，因為日本疫情失控已一發不可收拾。分析師認為，若大東京一旦進入緊急狀態，商業活動會更加緊縮，2021第一季經濟成長或將衰退。

日本政府將於8日當地上午8:30（台灣早上7:30），公布最新家庭支出正式官方數據。

(時報資訊)