「The Hermit隱士」坐落於大安區和信義區的交界的精華地段，不似信義區喧騰歡鬧，也不單單只有大安區的優雅緩慢，而是在熱鬧中找到屬於出世的浪漫。擷取道家哲學中「小隱於野，大隱於市」的概念，打造鬧區中的一處世外桃源。「The Hermit隱士」主打創意私房台菜，將傳統老師傅的辦桌手藝融合現代元素，並請來數十年資歷的資深調酒師坐鎮，多款創意調酒搭配創意辦桌菜，讓傳統被賦予了全新的概念。

一入店內，彷彿不小心誤入桃花源的旅人，深深被那溫暖又浪漫的情調吸引，歷盡繁華後返璞歸貞走入另個時空，洗滌你在都市繁忙中被消磨殆盡的靈魂。店內設計主要是一個山洞的概念，以灰色系低調奢華的裝潢為主調，在石板牆鑲入山形燈箱線條，給你一種身處在都市中的山林秘境錯覺。把空間區分成吧台區是開鑿過的、座位區就是還未開發過的感覺，認真打造與世隔絕的仙境隱居感。吧台後方山水的浮雕還有煙霧效果，讓人感受到氤氳繚繞。這一處都市中的仙境，有山、有水、有美食美酒，希望大家能在這裡找到屬於自己的歸屬感，逃離世界塵俗一陣子。

「The Hermit隱士」讓創意功夫菜與經典調酒帶你脫俗一晚（圖／BEEN蜂報提供）

一般人餐酒館都是搭配西式料理為主，但「The Hermit隱士」的餐食打破常規，就是要你不落俗套！資深主廚憑藉多年中西餐經驗，傳承老師傅的經典手藝，帶來許多獨門的創意私房功夫菜，顛覆眾人對於餐酒館的印象！印象中吃台式辦桌菜總伴隨著台式電音，滔滔不絕的親朋好友與一口口的啤酒、果汁，誰說臺菜一定不時髦？把東坡肉、佛跳牆、蘿蔔糕端上桌，配上絕美浮誇的調酒，讓你在繁華落盡後，還能擁有一處享受美食以及酒精的微醺秘境。

「The Hermit隱士」讓創意功夫菜與經典調酒帶你脫俗一晚（圖／BEEN蜂報提供）

仔細看看「The Hermit隱士」的菜單，會發現除了跳脫以往的台式餐食，價格也是同樣讓人又驚又喜！果然在隱居的桃花源裡面，就是不會讓你要為了五斗米折腰啊！來到這裡，可以享受加入各國元素的創意台菜，還能啜飲精緻調酒，一起來看看有哪些讓人食指大動的美食吧！

有了美食作伴，就絕對少不了精緻的酒水！「The Hermit隱士」從日常生活中汲取靈感，創作出各種不同的調酒，帶你領略人生中的酸甜苦辣。人生總不會一帆風順，杯杯調酒就在告訴你這麼一個簡單卻又糾纏著人類千百萬年的道理。或甜或酸、或濃或烈，來到隱士，看破紅塵給自己的心靈一個出口吧！

「The Hermit隱士」讓創意功夫菜與經典調酒帶你脫俗一晚（圖／BEEN蜂報提供）

《The Hermit隱士》營運總監亞瑟本身也具備資深調酒師經歷，曾經參與各大國際調酒賽事，多年來曾服務台北多家知名的酒吧，也提攜過許多新銳調酒師，對於餐酒與空間有自己獨道的經營哲學。創立品牌的初衷，只是想提供客人們一個洗盡一切世俗束縛的地方，讓你能盡情放鬆，在無憂無慮的香醇仙境中重新找回自我。他表示：「現在很多餐酒館都是裝潢華美的網美店，這種店是漂亮，但就少了那麼一點店家跟客人之間的溫度，我希望可以去製造這個東西。我們想做一個可以讓人暫時脫離工作，心無旁騖地享受這裡的餐點與美酒，來到這就像回到自己家，不管客人也好、員工也好、氛圍也好，《The Hermit隱士》就是他們藏身於繁華都市的世外桃源。」

「The Hermit隱士」讓創意功夫菜與經典調酒帶你脫俗一晚（圖／BEEN蜂報提供）

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酒吧也能喝到佛跳牆，不用再等過年啦！酒席上才會出現的名菜，排骨酥、蹄筋、魚皮、豬腳、鵪鶉蛋、脆筍、芋頭、栗子，各種鮮料通通報到！（圖／BEEN蜂報提供）

「虐嘴霸王香麻雞」特製香辣醬大火快炒雞腿丁、雞蛋豆腐、皮蛋，搭配鍋巴！香辣刺激，讓你跳脫平凡日常，擁抱刺激新奇！（圖／BEEN蜂報提供）

「對酒當歌醉東坡」細火慢悶肥而不膩，香滑鮮美入口即化，起鍋後搭配西方的德式酸菜與花生碎，中西合併，解膩又創新出新滋味！⁣完美呈現著名隱士，東坡居士的愛菜。（圖／BEEN蜂報提供）

「山海匯珍蛋」則將平凡的蒸蛋打造成非凡的臻品，蒸蛋擺上阿根廷紅蝦、花枝，剩餘空隙用新鮮鮭魚卵塞滿，最後再以松露點綴，成為視覺與味覺的最佳饗宴。蒸蛋也能如此脫俗！（圖／BEEN蜂報提供）

「Marry me」為店內最受女性喜愛的酒款，用珠寶盒搭載求婚戒子的浮誇外型十分吸睛，以洛神花㓎泡酸酒並舒肥兩個小時，讓洛神花的味道與顏色進入酒中，加入荔枝果泥與玫瑰糖漿，最後加入蛋白液打發使其口感綿密，調配出有層次的花香與酸甜口味。如果要求婚，偷偷將婚戒藏在裡面超級浪漫，絕對成功啦！（圖／BEEN蜂報提供）

「Take in morning」採用琴酒的植物香氣和金桔混合出沈穩的酸度，再加入少量的小黃瓜使其更加清爽，表面打上津津蘆筍汁混合希臘乳香酒打入氮氣的綿密泡沫，一口同時喝下泡沫與酒體在口腔內形成完美的平衡！（圖／BEEN蜂報提供）

「Shijito」你沒看錯，小編也沒拼錯。⁣隱士將經典Mojito的作法改良，清香紫蘇配上宇治茶梅酒，高雅的甜配上如青草般溫煦的氣息，是一款非常清爽的調酒喔！（圖／BEEN蜂報提供）

(中時新聞網)