美國民主黨全面執政，藍色浪潮來襲，台股7日開在15,059.52點，權王台積電（2330）早盤衝高到559元，再創歷史高。鴻海（2317）、聯發科（2454）、聯電（2303）同步走揚，帶動加權指數早盤大漲逾150點，萬五關卡捲土重來。

美國民主黨在喬治亞州參議員補選有望大獲全勝、讓市場期待政府將推出更多財政刺激方案與基礎建設計畫，促使資金湧進金融與工業類股，道瓊工業平均指數、標準普爾500指數擺脫國會大廈遭支持川普的抗議人士入侵陰霾，雙雙收高。

道瓊工業平均指數1月6日上漲1.44％（437.8點）、收30,829.40點，創歷史收盤新高。那斯達克指數下跌0.61％（78.17點）、收12,740.79點。費城導體指數下跌0.32％（9.21點）、收2,827.96點。

統一投顧指出，美國總統拜登即將就任，疫苗施打進度持續進行，美股上演慶祝行情，且即將進入財報季，製造業及消費需求數據創佳績，延續產業利多氛圍，市場對2020年第四季企業獲利預估樂觀，中多格局持續，資本市場多方掌控正向發展。加上元月份台幣升值持續，熱錢湧入，台股仍有高點可期。

(中時新聞網)