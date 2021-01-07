微軟新一代遊戲機Xbox Series X及Series S自去年11月上市以來供不應求，至今全球零售通路大缺貨，不只玩家急，微軟更急，近日已找上Xbox晶片供應商超微（AMD）出手相助，希望取得足夠晶片加速出貨。

微軟電玩部門資深副總裁史賓瑟（Phil Spencer）與Xbox Live線上遊戲訂閱服務主管瑞博（Larry Hryb）近日接受網路電台專訪時表示，微軟為了化解Xbox供貨短缺的問題找上超微幫忙。

史賓瑟表示：「我上周才在電話上問超微執行長蘇姿丰『如何才能拿到更多晶片』，這是我們一直不斷在討論的問題。」超微是Xbox Series X及Series S的處理器晶片及繪圖晶片供應商，但史賓瑟並未透露超微將透過何種方法加快晶片供貨。

Xbox官網顯示，Xbox Series X及Series S目前在全球所有零售通路都是缺貨狀態，且微軟高層也透露缺貨情形恐怕延續到春天。未能在第一時間搶到新品的玩家只好不斷上網查詢各地通路何時補貨，或是到二手交易平台砸大錢。

去年疫情造就的居家辦公潮將電玩需求炒到火熱，因此外界早已料到去年底微軟及索尼新一代遊戲機上市會搶購一空，甚至有傳聞指出兩家公司故意製造缺貨現象來刺激搶購風潮，藉此提高獲利。

但史賓瑟強調：「我們毫無保留，盡可能加快生產腳步，所有產線都在趕工。」他將缺貨情形歸咎於「物理及工程問題」，但未進一步說明詳細原因。

自從去年新冠疫情爆發以來，全球企業多數面臨供應鏈受阻及市場供不應求的問題，電玩產業也不例外。

去年第三季微軟光是Xbox內容及服務營收就年增30％，與前一年同期零成長相比突飛猛進。為PC、遊戲機、資料中心供應晶片的超微連帶受惠，去年第三季營收年增56％，創下歷史新高。

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(中時新聞網)