寒流今天報到，越晚越冷！氣象專家、災害預報士賈新興今天公布台灣累積降雪分佈圖，有機會下雪的地方包括新北、桃園、新竹、苗栗、宜蘭、台中和花蓮7縣市高山，並預測今天下午2點後下雪機率高，民眾可以準備追雪了。

賈新興今早在臉書PO出歐洲模式模擬圖，預測明天凌晨3點到早上9點的累積降雪分佈，主要在新北、桃園、新竹、苗栗、宜蘭、台中和花蓮7縣市，其中部以北2000公尺以上高山，北部1000公尺以上高山有降雪機率，隨著寒流南下，開始下雪的時間落在今下午2點後，到傍晚下雪的狀況會更明顯。

賈新興表示，降雪區域以宜蘭、桃園、新竹交界的山區最先，提醒要賞雪的民眾，雪鏈、禦寒裝備要齊全，安全第一。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」也指出，今天強寒流南下，山區降雪以今天傍晚起至明上午機率最高，包括中部以北2000公尺以上高山，包括合歡山、雪山、南湖大山、太平山、拉拉山等，以及北部1000公尺左右的大屯、七星山也有下雪機率，即使明天下午轉乾、下雪機率降低，但仍有積雪存在。

圖為歐洲全球模式模擬明天(8日)凌晨3點至9點累積降雪分佈。(翻攝自 賈新興臉書)

(中時新聞網)