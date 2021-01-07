陸綜《乘風破浪的姐姐》第二季近期開錄，主持人黃曉明和舊愛李菲兒同台引發熱議，也讓Angelababy（Baby）過去曾遭李菲兒指控是第三者的傳聞再起，Baby昨親上火線駁斥，黃曉明也跳出來說：「Baby不是小三」，並開嗆網友「有什麼話都衝我來」，但網友全聚焦在兩人的婚姻狀態，紛紛問「離婚了嗎？」

《乘風破浪的姐姐》以大齡選秀成無話題，第一季找來伊能靜、鍾麗緹、張雨綺等女星PK才藝組團，播出後大獲好評，而身為節目主持人的黃曉明一直以來都是「最佳綠葉」，不過黃曉明近期卻因與舊愛李菲兒同台，而成為主角。

Baby過去曾遭指介入黃曉明和李菲兒的感情，對此，Baby昨還親上火線駁斥是小三「十年過去了，今天我選擇自己站出來，把前因後果說清楚」，Baby硬起來說明整起事件，但她稱呼老公黃曉明「黃先生」，語氣還很冷淡。

黃曉明則跟進發文「Baby不是小三，一直以來的傳言都純屬子虛烏有」，呼籲不要傷害他的家人，並喊話「有什麼話都衝我來」，但黃曉明跳出來護Baby沒用，網友全聚焦在兩人的婚姻狀態，留言問「所以到底離婚了嗎？」、「微博是兩人唯一溝通方式」、「Baby的話耐人尋味了」、「你終於得你有個老婆叫ab了」、「你為什麼還能忍呢」、「"我的家人"劃重點」。

網友全聚焦在黃曉明和Baby的婚姻狀態。（圖／取材自黃曉明微博）

(中時新聞網)