高盛證券指出，自動化族群需求自2020年第四季起，迎來自2000年以來的第七次上升循環，過往經驗顯示，這波產業上升循環將會延續到2023年第二季，加上有四大利多助陣，欽點亞德客-KY（1590）、台達電（2308）雙箭頭，並把推測合理股價升至1,350與370元，其中，亞德客-KY是外資圈最高價。

亞德客早盤氣勢如虹，順利站上千元大關，成最新千金股。

高盛證券認為，驅動自動化族群迎來好光景的利多有四：一、5G與半導體生產設備資本支出不斷擴張；二、大陸新基礎建設與半導體在地化趨勢；三、企業重新調整生產基地需求；四、車用與工具機資本支出正在回溫。高盛證券尤其看好電子相關產品需求提升，因而青睞較專注於該領域的亞德客-KY與台達電。

亞德客-KY一方面受惠電子產品與工具機需求，來自線性滑軌的貢獻度亦提升不少，加上營運槓桿揚升，2021、2022年的營收獲利可期。台達電的營收動能則得益於自動化設備與電動車助陣，輔以經濟規模提升帶來的正面效應，創造獲利成長空間。

(工商 )