大陸廣東珠海市金灣區3日下午17時許，傳出施工意外。一名45歲譚姓工人，疑似因進行橋梁維修作業時不慎意外踩空墜橋。經搶救無效宣告不治。

根據《瀟湘晨報》報導，事發當時譚男正在進行當地洪鶴大橋的維修作業準備，過程中不小心踩空，緊急抓住橋墩鋼筋掙扎著想爬回水泥橋墩上；一旁疑似還有2名同事在場，卻不見2人上前幫忙將譚男救回，最後譚男似乎氣力用盡，當場墜落地面，經送醫急救不治。

事後洪鶴大橋相關負責人在接受媒體採訪時表示，「在做準備工作時，工人由於不明原因墜落，我們立即聯繫救護人員進行搶救，但很可惜人已經不在了，所幸沒有其他人員傷亡。」

橫琴新區安全生產監督管理局表示，事故發生後，相關部門迅速介入，市交通運輸部門已責令涉事單位立即停工整改。屬地政府部門橫琴新區管委會迅速成立由安監、交通運輸、公安、工會等部門組成的聯合調查組，將對事故原因進行進一步調查，並進行善後工作；此外，也將對事故責任單位和負責人依法究責。

(中時新聞網)