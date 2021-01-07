一名地方阿姨「雙腳掛空中」翻回收箱，詭異畫面讓許多網友看呆，有人舉國外的例子表示，這樣的行為超危險，可能不小心被夾死。（圖／翻攝自新路上觀察學院）

地方阿姨被整組丟掉？網友分享路邊見到的詭異畫面，一名婦人整個上半身滑入舊衣回收箱，只留下一雙腳高掛在外面，整個人呈現頭下腳上，超扯畫面引發網友討論，不少人狂吐槽，阿姨這是捐衣服的，不是捐軀的。也有人分享國際新聞勸誡大家，這個行為真的很危險，若不小心卡住，真的有可能害死自己。

一名網友昨晚在臉書社團《新路上觀察學院》上分享一張照片，只見一名婦人疑似為了拿取舊衣回收箱裡的衣物，結果不慎滑入，整個上半身直接掉入舊衣回收箱，只留下一雙腳在外面，乍看像是婦人被回收箱吃掉，畫面相當驚悚，也讓原PO忍不住吐槽說「那邊不是時光機的入口啦！」

照片吸引上萬網友狂讚，也引發熱議，「能拍到這種也真夠強的」、「拍攝者不救？」、「這是捐衣服的，不是要捐軀的」、「充氣娃娃不能捐」、「要捐衣服要先脫掉」、「誰那麼沒公德心，連家裡不要的人都拿來丟舊衣回收箱」、「真糟糕，舊衣服裡面藏了私房錢」、「阿嬤被整組丟掉了」、「舊『姨』回收」。

但也有網友看了直呼「婦人的行為很危險」，表示回收箱的構造真的有可能夾死人，如果不小心被卡住，真的很可怕。另有網友說，國外新聞曾報導，有街友因天冷想拿舊衣回收箱內的衣服，但因回收箱有防盜機制，導致街友被卡住造成窒息、冷死的案件，提醒大家千萬不要模仿這個危險行為。

而台灣2019年也發生過類似的案例，一名男子路過舊衣回收箱，爬上去翻看裡面有無衣物，結果不小心整個人掉進回收箱，被困在回收箱裡面，只能靠不斷拍打發出聲音求救，所幸路人聽見幫忙報警，經消防隊協助成功脫困，沒有受傷或發生憾事。

(中時新聞網)