親吻是表達各種愛意方式！一名女大生日前分享突然被弟弟強吻的趣事，某天姐弟倆在電視上看到一對情侶在親吻，沒想到年幼的弟弟好奇問他們為何要親親之後，接下來的舉動讓她嚇一跳，此貼文引起網友熱議。

這名女大生在網路論壇「Dcard」PO文「為什麼要親親啊！」表示，當天全家人在客廳一起看電視，看到一半螢幕上的情侶正演到接吻橋段，此時弟弟好奇發問「姐姐，為什麼他們要親親啊？」，當原PO還在思考要如何回答時，媽媽趕緊跳出來解危：「因為男生喜歡女生啊！」。

沒想到弟弟聽完媽媽解釋，下秒突然朝著原PO的臉撲過來強親一口，然後傻笑說：「我最喜歡姐姐了」，讓原PO萌翻又害羞：「好啦！是很可愛啦！」。原PO最後補充：「哦！我弟弟現在小一哦，我跟他感情是真的不錯」。

貼文一出立刻掀起眾人熱議，許多網友羨慕表示「我也要當底迪」、「姐控要從小養成」、「年紀差好多，弟弟太可愛了吧」、「弟弟的初吻獻給妳了！」、「別人家的弟弟總是特別可愛」、「好會撩」。

也有人分享可怕的真實案例「等弟弟小6就會開始拿你的內褲XXX了，我鄰居之前因為發現這件事，拿掃把從巷子底追著他兒子跑到馬路上，全里的人都知道了」、「小心弟弟以後變渣男」。

(中時新聞網)