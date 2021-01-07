受惠於蘋果iPhone新機銷售不錯，臻鼎-KY(4958)去年第4季合併營收551.89億元及2020年合併營收1312.69億元，同步創下歷史新高，由於去年第1季逢大陸新冠肺炎疫情大爆發延後復工，臻鼎-KY預估，今年第1季營運將優於去年同期，臻鼎-KY董事長沈慶芳表示，今年因有Mini LED等許多新產品開始出貨，各產品都會成長，是很好的一年，今天早盤股價開高。

全球第一大PCB廠—臻鼎-KY在沈慶芳落實致力提供客戶一站式購足(One ZDT)的多元產品服務，為客戶創造全方位解決方案策略下，產品線由軟板逐步拓展至硬板、軟硬結合板、HDI、類載板、汽車板及COF等，目前SLP無論是良率或營收都是全球第一大，HDI在2019年已進步到第七名，高階軟板LCP早就在做，現在量很大，IC載板因只有一個廠亦處於滿載，營收貢獻相對有限，至於Mini LED產品已經就緒，可望對今年營收貢獻很大。

蘋果iPhone新機上市後銷售不錯，讓臻鼎-KY迎來遲到的旺季，臻鼎—KY去年12月合併營收為190.35億元，年成長68.77%，累計去年第4季合併營收為551.89億元，季增72.06%，創下單季歷史新高，2020年合併營收1312.69億元，年成長9.19%，創下歷年新高。

臻鼎-KY於去年11月4日正式增資換股合併先豐通訊，成為臻鼎-KY持股100%子公司，目前臻鼎-KY已全面介入先豐進行調整，希望今年開始有好的結果。

目前臻鼎-KY大陸淮安、深圳及秦皇島三大廠區已無建新廠房空間，臻鼎-KY於去年7月3日取得淮安第三園區21公頃土地，並於去年12月動工，未來第三園區將以生產高階HDI、M-SAP及Anylayer為主；由於秦皇島廠區IC載板廠產能已滿，臻鼎-KY計畫在深圳第二廠區附近再增建一座IC載板廠；至於印度廠目前是試產階段如期進行，並進行客戶認證中，預計今年第1季加入生產階段，未來將以軟板後段模組為主。

(時報資訊)