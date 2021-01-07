美國高通宣佈，公司董事會一致推選Cristiano Amon接替Steve Mollenkopf出任公司執行長，並將於2021年6月30日生效。Mollenkopf向董事會提出他決定在為公司效力26年之後從執行長一職退休。Amon於1995年加入高通公司，目前擔任公司總裁，而Mollenkopf將在未來一段時間內繼續擔任高通公司的策略顧問。

Mollenkopf表示，隨著高通的商業模式得到充分驗證以及目前公司在5G上的領導地位，現在正是Amon領導公司的合適時機，他將帶領公司把握我認為是高通有史以來面臨的最大發展機會。Amon領導制定了公司的5G策略，包括商用加速、領先業界的技術藍圖以及全球部署，他還是高通業務實現多元化、將業務拓展至智慧型手機以外全新行業這一策略的主要締造者和推動者，這些全新產業包括汽車、射頻前端和物聯網。

Amon今年50歲，自2018年1月起開始擔任高通公司總裁，在該職務上，他全面負責高通公司半導體業務(QCT)，包括智慧型手機、射頻前端、汽車和物聯網領域的營收，以及公司的全球營運。Amon推動了公司業務向不同產業和客戶的拓展以及多元化，全面負責高通公司的5G策略，並在過去近15年裡帶領開發了領先和差異化的產品藍圖。Amon還成功管理了公司的相關併購，從而增強了高通的能力並加速在射頻前端、連接和網路等關鍵領域的成長。Amon於1995年作為工程師加入高通公司，在公司任職期間擔任過多個業務和技術領導職位，Amon擁有巴西聖保羅坎皮納斯州立大學(UNICAMP)電子工程理學學士學位和榮譽博士學位，還擔任世界經濟論壇物聯網理事會聯合主席。

Amon表示，高通是一家了不起的公司。數十年來一直處於創新最前線，高通不僅將繼續推動5G擴展至主流終端以及手機之外的更多終端類型，還將透過重要技術支援實現萬物與雲端相連，在推動眾多產業數位化變革中發揮關鍵作用。產業對於高通解決方案的需求比以往任何時候都更加明確，高通的領導地位也日益突顯，未來期待與全球41000名高通員工並肩合作，共同創造能夠改變人們生活、工作和連接方式的科技。

(時報資訊)