大陸男星黃曉明近日在綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》同框前女友李菲兒掀起波瀾，被扒過往周旋Angelababy（楊穎）、李菲兒的三角關係，Angelababy更是被冠上第三者罵名，對此她不忍了，不僅親自PO文澄清，工作室也發聲明警告造謠用戶，如不刪除相關內容將採取法律途徑追究到底。

楊穎工作室6日晚間於微博貼出一張白紙黑字聲明書，直接點名兩用戶「名偵探小六醬」、「沒錯我就是大耗子」針對Baby發表小三等羞辱言詞，導致她的名譽嚴重受損，決定不再漠視、硬起來對抗，要求平台立即刪除相關內容，並委託律師事務所處理後續事宜，「針對怠於刪撤或繼續傳播的相關主體，將通過法律途徑追責到底，要求相關主體向楊穎女士承擔公開賠禮道歉、賠償損失等侵權法律責任」。

Angelababy的工作室發布聲明。（圖／微博@楊穎工作室）

Angelababy10年前被傳介入黃曉明和李菲兒戀情導致兩人分手，事隔一年李菲兒接受港媒採訪，回憶當時很信任男友黃曉明，卻發現手機裡藏著Baby的露骨簡訊：「你到底什麼時候給我答覆？我要的是一個男朋友，不是sex partner(性伴侶)！」李菲兒決定離開時，黃曉明沒有解釋也沒有慰留。

李菲兒曾和黃曉明交往過，她曾抓包Baby傳來的曖昧簡訊。（圖／微博@李菲兒）

如今小三標籤再度貼回Angelababy身上，讓她忍不住發文自清，「當初我認識黃曉明的時候，他告訴我他是單身，直到李菲兒在雜誌採訪上給了我一個莫須有的稱呼。事後我第一時間問了黃先生，他告訴我他們已經分手了。」Baby說這些年始終沒有解釋，一方面是覺得沒必要，另一方面則認為是黃曉明和李菲兒的事情，應該由男方出面，「十年過去了，今天我選擇自己站出來，把前因後果說清楚。不因為別的，只是肩膀上的擔子太重，不太想再幫別人扛著這口鍋了。」

黃曉明在Angelababy發聲後，也PO文保護愛妻，「baby不是小三，一直以來的傳言都純屬子虛烏有，大家不要被有心網友利用而傷害到我的家人」更放話：「有什麼話都衝我來！我的評論永不關閉！」

(中時新聞網)