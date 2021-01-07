進口萊豬政策引發爭議，前民進黨秘書長羅文嘉認為，民進黨真正要做的，除了請求國人諒解外，何不利用這個機會，跟社會與國人有更全面、更深入的溝通對話，既非仰仗國會多數，也非依靠網宣技術。

他表示，人民善良但也沒有那麼傻，民進黨從2018大敗到2020大勝、韓國瑜短短時間暴起暴跌、柯P走下神壇，在在說明不要輕忽人民對問題的思考能力。

羅文嘉深夜在臉書指出，國民黨反美豬反得很起勁，忘了過去也是開放美豬的擁護者。民進黨在野時反美豬，現在為了經貿發展必須開放，再多的苦都得吞下去，沒什麼好怨。小英說請國人體諒，其實就是一種道歉，也道盡台灣作為小國，生存的無奈與宿命。

他說，如果沒有中國的蠻橫與威脅，台灣雖小但基礎不錯，合縱連橫空間猶大，偏偏中國獨裁不改、民主不來，連白紙黑字再三保證的香港一國兩制都不保，台灣要守住現有的民主自由、國家主權，其實十分艱辛。

他認為，除非台灣選擇投降、放棄自由、接受中國，否則就要自己挺住與尋求盟友支持，兩頭並進、缺一不可。

他說，民進黨的外交路線已經很清楚，國民黨過去親美反共，現在既不敢再喊三民主義統一中國，也不敢高舉民主大旗，想討好又不敢講太明白，想求憐憫又怕受傷，落得不清不楚、不上不下，新黨郁慕明從捍衛中華民國轉向擁護中華人民共和國是個有趣對照。

他指出，國民黨在兩岸大戰略上犯了無力改正的錯誤，只能寄望內政議題上民進黨出錯，開放美豬議題遂成為國民黨漂流海上的救命浮木。

他認為，美豬議題民進黨是明知前路險重重，也要扛起責任往前走，所以史無前例由總統、副總統、行政院長聯袂在總統府共同宣布這項決策，黨籍立委未予配合的也受到最嚴重懲處。

他說，若只是從選舉輸贏角度來看，小英大可不必如此堅決冒險，這向來不是其決策風格，「但放在兩岸博弈、國家發展的脈絡來看，她是做了不容易的決定」。

他說，國民黨突然變得那樣關心台灣食安問題，民進黨從反美牛到開放美豬。在野黨有利益考量，執政者有責任所在，各有所本、各司其職而已。

他認為，美豬已來、公投將至，臺灣既已朝成熟民主國家之路邁進，就讓社會透過公共議題討論，提升公民素養、認清國際處境、透視政黨本質、凝聚國家願景。

他表示，整體兩岸外交該怎麼走，個別內政議題該怎麼定，一項一項、一層一層、抽絲剝繭、分別釐清。做主人也是要花力氣的，學習駕馭政黨，而非為其綁架，2021是台灣人民深化民主的一個好開始。

他強調，若對基改黃豆的可怕性與普及性稍有了解，會比怕萊豬更戒慎恐懼。基改黃豆、美國米、美國豬都是國際經貿結構下的產物。若在乎這些問題，請為自己與孩子選擇有機食材或友善耕作的食物；若希望政府真正發揮功能，就督促下決心把台灣的綠色友善農業體系建立起來。

(中時 )