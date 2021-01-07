川普(Donald Trump)卸任在即，對封殺中國大陸企業仍不鬆手，據《華爾街日報》(The Wall Street Wall Journal)報導，美國國務院和國防部等部門已與財政部開始辯論，讓阿里巴巴、騰訊從美股下市。陸企在美所謂「中概股」全面崩盤，跌幅均逾4%，阿里巴巴、騰訊分別收跌5.35%、4.54%。

阿里巴巴、騰訊合計總市值超過1.3兆美元，數十家美國共同基金或私人投資者均有持股，2家ADR(美國存託憑證)日軍交易量分別是1860萬、380萬美元，若要下市，對美股整體衝擊，恐怕近期被啟動摘牌程序的電信三雄中國移動、中國電信、中國聯通可比。

知情人士透露，美國財政部堅決反對，因為對市場衝擊太大，可能產生更廣泛影響，何況2家公司不論資本或業務，與解放軍關聯證據也相當有限。國防部等安全部門則是想持續擴大黑名單。不過此消息來源也補充，讓阿里巴巴、騰訊下市計畫仍在審議中，基於意見分歧與川普即將離開白宮，要通過難度很大。

除阿里巴巴、騰訊慘跌，京東重創跳水7.66%，近期在大陸因勞工疑似過勞猝死又應對不當的拼多多跌幅近6%，蔚來汽車、百度跌幅也都超過4%。

(中時新聞網)