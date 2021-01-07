衛福部公佈最新107年癌症登記報告，台灣新發生癌症人數突破11萬6千人，與106年相比增加4,447人，而不健康的生活型態是癌症發生主因，其中大腸直腸癌、胃癌與飲食息息相關，民眾平日攝取蔬菜水果應掌握「多樣、量足」的原則，有助於減少消化道與各種癌症風險。

●空腹吃蔬果 植化素助防癌

台灣癌症基金會執行長、血液腫瘤科醫師賴基銘教授接受《今健康》採訪表示，蔬果含有數百種以上的植化素（phytochemicals），會透過增加癌細胞標靶、增加良性分化、阻斷癌增生訊號通路傳遞及抑制血管新生等方式，達到抑制癌細胞的作用。讓身體吸收植化素最好的方法，建議在空腹飯前時攝取蔬菜水果，且生吃效益會更佳。

蔬果能降低罹患癌症機率，對身體健康是不可或缺的營養素。(圖/今健康提供)

賴基銘教授指出，國人攝取蔬菜水果，可掌握「蔬果彩虹579」原則。首先「份量要夠」，每日蔬果攝取建議為孩童5份，女性7份，男性9份。另外「顏色要多」，各色蔬果所含的植化素有互補效果。通常愈深色的蔬果，抗氧化成份與植化素含量愈多，防癌效果更好，平日可多吃深綠色、深紅色、深橘色、紫色蔬菜。淺色蔬菜水果如洋蔥、蘿蔔，皆有助於防止癌症。

●預防大腸癌發生 避免肥胖多吃蔬果纖維

最新癌症資料顯示，大腸癌為國人發生人數最多癌症。賴基銘表示，大腸癌發生的男女比例接近，顯然與生活習慣有關。各項證據顯示，透過作息、飲食和篩檢，可預防大腸癌發生。在生活作息方面，應注意避免肥胖、多運動、維持排便順暢。飲食選擇上，建議多吃蔬菜水果、多攝取纖維素，少吃高熱量與油炸食物。

此外，由於大腸息肉發生時身體可能毫無徵兆，賴基銘教授建議國人，定期參加政府推動的糞便潛血檢查，或及早接受大腸鏡篩檢，能幫助及早發現、切除大腸息肉和癌前病變，降低大腸直腸癌的發生。

吃對蔬菜水果，能降低各種癌症的罹患機率。(圖/台灣癌症基金會 今健康提供)

●吃蔬果降低胃癌發生 有輕微症狀及早做胃鏡

賴基銘教授表示，胃癌在全球癌症發生率為第六名，亞洲韓國、日本更是世界胃癌發生的第一、第三名。

流行病學顯示，胃癌好發於嗜吃鹽醃、煎炸、炙烤、煙燻魚、肉和高香料食品的人群。然而，飲食習慣與日本、韓國、新加坡接近的台灣，胃癌發生率已逐年下降，從30年前第五名降至近年的第九名，表示「彩虹蔬果579」的飲食觀念，降低了國人胃癌風險。

「多吃各種顏色的蔬菜水果，尤其是空腹、飯前吃，還可以保護胃壁，效果更好！」賴基銘指出，歐美、紐澳地區人民多吃生菜沙拉，胃癌風險明顯較低。

呼籲國人除了增加蔬菜水果的攝取量，也要注意癌症的提前發現。賴基銘解釋，胃癌的發生與萎縮性胃炎、幽門螺旋桿菌感染有關。在出現輕微症狀時接受胃鏡檢查，就可減少未來演變成癌症的風險。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)