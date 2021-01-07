(11:10更新)

外資喊台積電目標價650元真的快來了！護國神山台積電今（7日）盤中狂飆21元、來到570元新天價，市值攀高至14.75兆，帶動台股漲逾200點，衝上15211點史上新高。

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台積電美國存託憑證（ADR）持續攀高，達115.61美元，再創歷史新高，帶動台積電今天股價同步走高，早盤達新台幣559元，同創新天價，市值攀高至14.49兆元。

台積電將於14日召開法人說明會，法人多看好台積電可望釋出正面訊息，不僅第1季營運表現可望淡季不淡，且今年營運將可延續成長趨勢，業績再創歷史新高。

法人並預期，台積電有機會接獲全球晶片龍頭英特爾（Intel）委外代工訂單，全球晶圓代工龍頭地位穩固，未來幾年營運將可維持穩健成長。

據統計，外資連續9個交易日共買超台積電5萬6285張，即便6日台股劇烈震盪，盤中指數一度重挫163.03點，終場收跌16.9點，外資依然買超台積電5150張，卡位法說會行情意味濃厚。

台積電ADR連日走高，6日攀高至115.61美元，收漲2.84美元，漲幅2.52%，折台股656.82元，再創歷史新高。台積電今天股價同步走高，早盤達新台幣559元，漲10元，市值增加2593億元，攀高至14.49兆元，貢獻大盤指數約85點。

台積電今年來股價漲29元，漲幅約5.47%，市值增加7519億元。創辦人張忠謀退休時持有台積電1.25億股，他在退休後若未賣股，今年持股市值增加36.25億元，持股總市值近700億元。

台積電董事長劉德音持有台積電1291萬3114股，持股市值72.18億元。總裁魏哲家持有台積電717萬9207股，持股市值40.13億元。台積電大股東行政院國家發展基金管理會持股16.537億股，持股市值攀高至9244億元。（編輯：鄭雪文）1090107

(中央社)